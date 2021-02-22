Запорізькі податківці виявили фінансові операції, які завдали державі збитків на 447 мільйонів

З початку року співробітники податкової служби регіону виявили 16 фактів, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму завданих державі збитків 447 мільйонів 416 тисяч гривень. Аналітичні матеріали з ознаками кримінальних правопорушень передані до правоохоронних органів. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
За результатами розгляду до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення трьох кримінальних правопорушень за ухилення від сплати податків та підроблення документів для державної реєстрації (статті 212, 205-1, 212-1 Кримінального кодексу України).
Керівник податкової служби області наголосив, що за допомогою ризикоорієнтованого підходу цього року виявлено 30 підозрілих операцій на суму збитків 63 мільйони 668 тисяч гривень.
У сфері державних закупівель встановлені факти неправомірного використання коштів. До правоохоронних органів для порушення кримінальних проваджень направлені матеріали за завдані збитки на суму понад 48 мільйонів гривень.
Також до уваги податківців на предмет сплати податків потрапляють фінансові операції громадян, які купують предмети розкоші, зокрема, елітні авто, літаки, гелікоптери, яхти, маєтки площею понад 500 квадратних метрів та інше. Відпрацьовуються факти ухилення від оподаткування громадянами, які систематично реєструють об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, виступаючи при цьому замовниками будівництва.
Крім того, проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств та їх контрагентів, які імпортують та незаконно оформлюють реалізацію транспортних засобів.
Фахівці органів ДПС аналізують діяльність платників, які ігнорують рішення щодо встановлення нової нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та застосовують інший коефіцієнт розміру орендної плати. Так, нещодавно стосовно однієї запорізької добувної компанії за даним фактом порушено кримінальне провадження на суму завданих державі збитків у розмірі понад 9 мільйонів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області