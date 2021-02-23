Чи обов’язково відвідувати тренінги та семінари, якщо ти професіонал у своїй сфері?

Для того, щоб залишатися на вершині успіху в обраній професії, необхідно час від часу відвідувати профільні семінари, тренінги та майстер-класи. Це не лише про людей, які щойно почали опанування нової професії, але й про професіоналів. Далі наводимо декілька змістовних аргументів, які стовідсотково розвіють сумніви щодо відвідування подібних заходів.
Бути в курсі
Яким би професіоналом ти не був, завжди знайдеться щось, чого не знаєш. За всіма змінами, які постійно відбуваються, встежити просто неможливо. Відвідування профільних тренінгів – це найлегший спосіб дізнатися “найгарячіші” тенденції у твоїй царині.
Свій серед своїх
На тематичних тренінгах збираються люди, яких об’єднують спільні інтереси. На таких заходах дуже легко знаходити однодумців, знайомитися, спілкуватися та обмінюватися інформацією. Головне, що ви будете розуміти один одного з першого слова, адже говорите практично «однією мовою».
Вчити=вчитися
Якщо хочеш, щоб тебе знали як професіонала не лише в компанії, де працюєш, обов’язково відвідуй тематичні семінари і майстер-класи.
Зателефонуй організаторам і запропонуй свої послуги як спікера. У тебе буде чудова можливість презентувати себе та поділитися своїми знаннями.
До речі, у службі зайнятості діє «Освітній портал Державної служби зайнятості» (http://skills.dcz.gov.ua/), де викладені онлайн-курси, тренінги, вебінари та безліч інших цікавих програм.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47