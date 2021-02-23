У ЗНУ провели олімпіади з математики й фізики для старшокласників Запоріжжя й області

Захід зібрав у ЗНУ учнів 7-11 класів закладів загальної середньої освіти Запоріжжя й Запорізької області. Подібна практика стала вже традиційною для викладачів вишу. Загалом, за даними організаторів, участь в олімпіадах взяли більше сотні учнів. Серед зареєстрованих учасників були представники закладів середньої освіти м. Запоріжжя та Запорізької області. При цьому, найбільша кількість учасників із Мелітопольського, Бердянського, Василівського району.
За словами завідувача кафедри загальної математики ЗНУ, к.ф.-м.н., заступника голови журі Ігоря Зіновєєва, представники математичного факультету й керівництво університету виступили з ініціативою проведення цієї олімпіади з повним методичним забезпеченням завдань. Так, до складу журі олімпіади залучили провідних викладачів кафедри загальної математики та кафедри фундаментальної математики ЗНУ, фахівців у галузі олімпіадної математики, студентів-волонтерів, які мають досвід змагань на математичних олімпіадах, турнірах не нижче всеукраїнського етапу (це – 4 етап, міжнародний етап, відбір на міжнародні олімпіади з математики).
Також під час проведення олімпіади з фізики у двох аудиторіях, куди розмістили після загального зібрання учасників заходу, були присутні помічники інструкторів – студенти спеціальності «Середня освіта (Фізика)» математичного факультету, які допомагали організовувати роботу школярів. Вони роздали матеріали для тестувань, а також слідкували за порядком в аудиторії.
Організатори відзначили високий рівень роботи всіх представників ЗНУ, задіяних у проведенні олімпіади. Зокрема, вони висловили вдячність викладачам-членам журі та студентам – помічникам інструкторів, які допомогли організувати роботу учасників олімпіади. Аналізуючи особливості проведення олімпіади, її організатори відзначають, що учні відповідально поставилися до підготовки: відчутно було їхнє позитивне налаштування, адже олімпіадні змагання – це можливість продемонструвати свої аналітичні здібності та фахові знання.
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Пресслужба ЗНУ