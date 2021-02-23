За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили 1,4 мільйона гривень

У січні поточного року запорізькі підприємства, установи і підприємці сплатили до бюджетів усіх рівнів 1 мільйон 413 тисяч гривень екологічного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету надійшло 706 тисяч гривень, до спецфондів місцевих скарбниць – 707 тисяч.
Так, платники м. Запоріжжя спрямували 836 тисяч гривень екологічного податку, бердянські і приморські – 152 тисячі, мелітопольські та веселівські – 125 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 53 тисячі, токмацькі та чернігівські – 51 тисячу гривень.
Всього у регіоні екологічний податок за викиди забруднюючих речовин у довкілля сплачують 3441 суб’єкт господарювання.
Нагадаємо, відповідно до Бюджетного кодексу України 45 відсотків “екоподатку” зараховується до загального фонду державного бюджету України, 55 відсотків – до спеціального фонду місцевих бюджетів.
Граничний термін подання податкових декларацій за перший квартал 2021 року – 11 травня, а останній день сплати екологічного податку за перший квартал – 20 травня.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області