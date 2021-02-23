Зберегти планету легко: новий екологічний проєкт від UA: ДНІПРО «Небезпечна зона»

День у день люди вбивають свою планету, шкодять своєму здоров’ю та скорочують шанси для наступних поколінь на екологічно якісне життя. Що з цим робити? Чи може окрема людина вплинути на стан довкілля? Чи правильно сподіватись на когось іншого і чекати що екологічні організації відвоюють для нас чисте повітря та чисту землю? Ні, не правильно, і так – може. Кожна людина має можливості змінити стан довкілля на краще, достатньо просто трішечки змінити свої звички.
Саме про це новий телевізійний проєкт «Небезбечна зона» від UA: ДНІПРО, який 22 лютого стартував в ефірах усіх регіональних телеканалів Суспільного мовлення.
«Небезпечна зона» — один із проєктів, який 2019 року переміг у відкритому відборі ідей «Створюй із Суспільним». Проєкт запропонували для грантового фінансування спільно з міжнародними партнерами Суспільного й реалізують за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Пізнавальна програма «Небезпечна зона» складається з 24 окремих епізодів, зйомки яких не випадково відбувалися на локаціях Дніпропетровської та Запорізької областей, адже ці регіони більше, ніж інші території України, страждають від промислового забруднення повітря, ґрунту та водойм.
«Зйомки відбувалися у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Є багато різних статистичних даних по забрудненню цих територій. Але головна мета — не в тому, щоб озвучити чергові статистичні дані про те, як все погано. Головна мета — показати причинно-наслідковий зв’язок і донести, що кожна людина може вплинути на екологічну ситуацію та змінити її. Наприклад, відмова від одного поліетиленового пакета — це вже допомога нашій планеті. У проєкті ми розповідаємо історії звичайних людей, які, змінивши свої звички, почали змінювати світ навколо», — розповіла авторка проэкту Оксана Цибуля.
В першому епізоді, який 22 лютого вийшов на екрани України, мова про пластикові пляшки та що з ними робити. Адже маємо шокуючи цифри: кожну хвилину у світі продається мільйон пластикових пляшок, а для того, щоб пластикова пляшка повністю розклалася, потрібно не менше 450 років. Сьогодні в Україні 96 % ходів, у тому числі пластик, відправляють на полігони, де вони роками продовжують «жити» у грунті, і лише 7 % утворених побутових відходів перероблюють.
Дмитро Коршиков – герой першої історії «Небезпечної зони», ніколи не викидає пластикові пляшки, бо він робить з них класні та необхідні в господарстві речи. Про майстра з ресайклінгу (повторної переробки) дивіться тут. https://youtu.be/94eGNvNSU2M
В другому епізоді «Небезпечної зони» — про українську проблему з утилізацією батарейок, адже сьогодні в країні немає жодного заводу з переробки елементів живлення. Тому отруєні речовини разом із побутовим сміттям потрапляють на сміттєзвалища, звідки проникають в грунтові води. Одна пальчикова батарейка отруює 400 літрів води та 20 кв. м. землі. Герой другого епізоду — шкільний вчитель Антон Казанцев, який організував в школі пункт прийому батарейок, але що з батарейками відбувається далі – про це дивіться в сюжеті проєкту «Небезбечна зона». https://youtu.be/iBeiUDX1KjY
Дивитися подальші випуски програми «Небезечна зона» можна кожного понеділка о 18: 45 в ефірі UA ЗАПОРІЖЖЯ, в режимі онлайн на сайті філії, та на youtube– каналі Дніпровського мовника.