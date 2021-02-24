До бюджетів запорізьких громад сплачено 648 мільйонів гривень ПДФО

У січні до місцевих бюджетів регіону надійшло 648 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Рівень аналогічного періоду 2020 року перевищено на 194 мільйони або на 43 відсотки. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Більшу половину надходжень ПДФО забезпечили компанії і підприємці м. Запоріжжя – 360 мільйонів, з доходів енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських платників скарбниці отримали 100 мільйонів, мелітопольських та веселівських – 47 мільйонів, бердянських і приморських – 32,8 мільйона, василівських і михайлівських – 29,6 мільйона, пологівських, більмацьких та розівських – 20,5 мільйона тощо.
Усього на даний час в регіоні нараховується 84 тисячі платників ПДФО.
Відповідно до бюджетного розподілу 75 відсотків податку зараховується до місцевих скарбниць, 25 відсотків – до державного бюджету.
Нагадаємо, 26 лютого – останній день сплати податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень, а також ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих у січні на поточний або депозитний банківський рахунок чи вклади членів кредитної спілки.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області