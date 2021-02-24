Підсумки реалізації другого етапу реформування системи охорони здоров’я у Запоріжжі

Від старту другого етапу медичної реформи в Україні пройшов майже рік. Що змінилося в цій сфері в Запоріжжі та які корективи в процес реалізації реформи внесла пандемія коронавірусу, говорили експерти на черговому круглому столі в Агенції Регіональних Ініціатив, який відбувся 23 лютого 2021 року.
Нагадаємо, що другий етап реформування системи охорони здоров’я розпочався в Україні 1 квітня 2020 року та стосувався реформи надання послуг вторинною ланкою медичних закладів. Реформа передбачала: перетворення комунальних установ вторинної ланки на комунальні некомерційні заклади, оснащення та комп’ютеризацію медичних закладів, під’єднання їх до єдиної комп’ютерної мережі та інше.
За словами вікторіЇ вАсилівни ушакової, директора департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради, всі медичні заклади вторинної ланки м.Запоріжжя були підготовлені до другого етапу заздалегідь. Навіть попри пандемію та карантинні обмеження заклади змогли оформити 116 пакетів медичних договорів та отримати можливість фінансування за рахунок державного бюджету на рівні 1,4 млрд гривень.
Нажаль, у багатьох випадках у пакети медичних договорів з НСЗУ не закладені окремі статті витрат або закладено недостатній обсяг коштів за статтями. Фактичні витрати за підрахунками експертів на 50-70% вище за розрахункові. У даному випадку на допомогу приходить міська влада, яка вже на першому етапі реформування виділила більше 200 млн. гривень для допомоги та оснащення лікарень та лікарів проти коронавірусної інфекції.
марина миколаївна ситникова, начальник відділу реформ і розвитку галузі охорони здоров’я зауважила, що вже цього року будуть представлені нові вдосконалені пакети медичних послуг. Окремо буде виділено кілька пакетів амбулаторної допомоги (наприклад, для вагітних жінок, для людей з туберкульозом, для людей, які потребують діалізу) та буде представлений новий пакет фінансування мобільних бригад з вакцинації проти COVID-19. «Ми готові до початку вакцинації та будемо приймати активну участь. Наразі чекаємо на початок першого етапу», – запевнила Марина Миколаївна.
«В саму стратегію реформування закладені дуже правильні речі. Якщо, згідно з законодавством на фінансування медичних послуг буде направлятися 5% ВВП країни, тоді ми будемо дійсно мати кошти як на медикаменти, обладнання для лікарень та можливість забезпечити харчування для хворих, так і на гідну оплату праці медпрацівникам, – говорить
Андрій Григорійович Запорожченко, головний лікар Комунальної установи «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», – На сьогодні тарифи, навіть пріоритетних пакетів послуг, не можуть забезпечити покриття всіх витрат. Наша лікарня теж попадає в розряд дотаційних та фінансується частково з міського бюджету. Ми вже провели багато реформ у самій лікарні, об’єднавши відділення та скоротивши господарський персонал, але багато чого ще потрібно зробити. Чекаємо на нові, більш адекватні тарифи та пакети послуг».
На жаль, експерти медичної галузі підтвердили, що ні перший, ні другий етап медичної реформи не змінив протиріччя в законодавстві між твердженнями «пацієнт має право на безкоштовну медичну допомогу» та вкрай некоректними тарифами НСЗУ. Будемо стежити за перебігом медичних реформ та чекати на нові скореговані пакети.
Ольга Рубан