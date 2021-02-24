Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП № 7 від 25.02.2021р.

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП № 7 від 25.02.2021р.

Друзі! У четвер, 25 лютого,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.

Принагідно  нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.

Триває  передплата на  2021-ий рік. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплату до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.

          Наші передплатні індекси:

21707  –  пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць;   97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців

            21708  – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.

            Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:

https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp

Додамо, що редакція  нашої газети підготувала для своїх друзів, хто передплатив нашу газету на півроку,  різдвяно-новорічний подарунок – обережну ляльку-мотанку «Сонячний кінь»( опис ляльки-мотанки «Сонячний кінь» дивіться нижче у інформації про наш аукціон)

Щоб отримати такий подарунок, слід надіслати запит в редакцію

на  поштову адресу: 69114, м.Запоріжжя. вул.Запорізького козацтва, б.41. кв.83 Зворигіній Наталії Георгіїіні,

або на електронну адресу: zvorygina68@gmail.com.

У листі необхідно вказати контактні дані: ПІБ, поштову адресу, на яку хочуть отримати  подарунок, контактний телефон (обов’язково!!!).

До заявки слід додати копію свідоцтва про передплату газети на  півроку  2021 року з будь-якого місяця.

Тим, хто передплатить газету на цілий рік також додатково передбачаємо у подарунок ляльку-мотанку «Птах щастя».

Птах – це древній образ Духа і Душі. Існувало повір’я, що якщо жінці птах сів на голову, на плече або на руку, весь рік у неї буде щасливим і вдалим. Вважалося, що птахи несуть з собою ключі від щастя, тепло і світло.

Птаха Щастя – вважають оберегом сімейного щастя і благополуччя, також ця лялька є символом добрих звісток. Він з’являється, коли є потреба повсякденне життя людини, що стало вже прісним і безбарвним, активізувати, урізноманітнити, наповнити сенсом. У багатьох людей є мрія, але не кожен наважується втілити її в життя. Образ Птаха Щастя допомагає людині наважитися, вийти назустріч мрії, і перетворити її в реальні Щастя і Удачу.

Зазвичай такий оберіг підвішували у кожній хаті, поміщали його зазвичай під стелею в передпокої, щоб кожен, хто входить, пройшов під ним. Робилося це спеціально, щоб оберіг забрав все негативне, з чим людина може прийти, і пропускає в дім тільки хороше.

Нагадаємо шанувальникам нашого видання і  про творчий  проект  газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».

Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї  українськомовне видання регіонального рівня  «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся  до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами  українського ужиткового мистецтва.

 Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку  газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.

Наш новий  лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.

 Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом  майстрині, психологині,  лялькарки-терапевтки  Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.

 Стартова ціна виробу – 350грн

 Зробити  ставку  можна протягом місяця   на сайті  нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/

Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36

Нинішній наш випуск виходить  напередодні Дня кримськотатарського опору російській окупації. У лютому 2014-го розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України.  Ця війна прийшла в кожен наш дім. І стала нашою визвольною війною за незалежність нашої держави.

Є кілька дат, які   можна вважати початком війни.

Ми ж ведемо відлік від 26 лютого – Дня кримськотатарського опору російській окупації (визначений Постанова Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році» № 3807 від 2 лютого 2016 р.).

Пам’ятайте цей відлік! Слава Україні!

Також ми розкажемо про таке:

Чому голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух  вважає головним рушієм позитивних соціально-економічних змін у державі чарівний «пендєль» у вигляді Президентської волі»? Деталі у нашій рубриці «Події Факти Коментарі».

А ще  ми інформуємо своїх читачів про  наступне.

 У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо події, що нас захоплюють і про ідеї, які нас окриляють.

Піднімаємо й   важливі соціальні проблеми.

Хвиля самогубств підлітків затопила Україну.«Групи смерті»  в Інтернеті доводять наших дітей до загибелі. У цих групах є куратори, які розуміються на психології підлітків та спонукають їх виконувати небезпечні завдання. Як протистояти цій біді? Поради у нашій рубриці «Так живемо»

Розкажемо і про видатних особистостей – історичні постаті.

Лісова Мавка із стійкістю воїтельки Що потрібно знати про Лесю Українку, щоб розуміти її творчість? До 150-річчя письменниці Лесі Україники, який ми відмічаємо саме 25 лютого, ми розкажемо про цікавинки і легенди, розвіємо міфи, що стосуються життя великої поетки і дочки українського народу. Подробиці у рубриці «Постаті»

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків, які подає нам життя та історія.

Караїми козацького краю зробили свій визначний внесок у «Гастрономічну карту України». Про внесок представників різних національно-культурних спільнот області в розвиток культурної галузі – у нашій рубриці «Ми-українські»

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

Вакцинація: за чи проти? Чи маємо право на самовизначення у цьому питанні? Що про це каже закон? Деталі у нашій рубриці «Ваше здоров’я»

Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля

 Нині розкажемо про виступ Національної заслуженої капели бандуристів України імені Геогрія Майбороди, керівник – народний артист України Юрій Курач, у Запорізькій обласній філармонії і презентацію нового музичного  колективу- ансамблю бандуристів Запорізької обласної філармонії «Водограй».

У традиційній рубриці «Дива тижня» дізнайтесь, як правильно виховувати патріотів.   Про що саме йдеться?  Читайте «ПравдаЗП»

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації. А ще – публікуємо річні Зодіакальний і Східний гороскопи на 2021 рік!

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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