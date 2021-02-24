Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП № 7 від 25.02.2021р.

Друзі! У четвер, 25 лютого, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Триває передплата на 2021-ий рік. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплату до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
Додамо, що редакція нашої газети підготувала для своїх друзів, хто передплатив нашу газету на півроку, різдвяно-новорічний подарунок – обережну ляльку-мотанку «Сонячний кінь»( опис ляльки-мотанки «Сонячний кінь» дивіться нижче у інформації про наш аукціон)
Щоб отримати такий подарунок, слід надіслати запит в редакцію
на поштову адресу: 69114, м.Запоріжжя. вул.Запорізького козацтва, б.41. кв.83 Зворигіній Наталії Георгіїіні,
або на електронну адресу: zvorygina68@gmail.com.
У листі необхідно вказати контактні дані: ПІБ, поштову адресу, на яку хочуть отримати подарунок, контактний телефон (обов’язково!!!).
До заявки слід додати копію свідоцтва про передплату газети на півроку 2021 року з будь-якого місяця.
Тим, хто передплатить газету на цілий рік також додатково передбачаємо у подарунок ляльку-мотанку «Птах щастя».
Птах – це древній образ Духа і Душі. Існувало повір’я, що якщо жінці птах сів на голову, на плече або на руку, весь рік у неї буде щасливим і вдалим. Вважалося, що птахи несуть з собою ключі від щастя, тепло і світло.
Птаха Щастя – вважають оберегом сімейного щастя і благополуччя, також ця лялька є символом добрих звісток. Він з’являється, коли є потреба повсякденне життя людини, що стало вже прісним і безбарвним, активізувати, урізноманітнити, наповнити сенсом. У багатьох людей є мрія, але не кожен наважується втілити її в життя. Образ Птаха Щастя допомагає людині наважитися, вийти назустріч мрії, і перетворити її в реальні Щастя і Удачу.
Зазвичай такий оберіг підвішували у кожній хаті, поміщали його зазвичай під стелею в передпокої, щоб кожен, хто входить, пройшов під ним. Робилося це спеціально, щоб оберіг забрав все негативне, з чим людина може прийти, і пропускає в дім тільки хороше.
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Дня кримськотатарського опору російській окупації. У лютому 2014-го розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Ця війна прийшла в кожен наш дім. І стала нашою визвольною війною за незалежність нашої держави.
Є кілька дат, які можна вважати початком війни.
Ми ж ведемо відлік від 26 лютого – Дня кримськотатарського опору російській окупації (визначений Постанова Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році» № 3807 від 2 лютого 2016 р.).
Пам’ятайте цей відлік! Слава Україні!
Також ми розкажемо про таке:
Чому голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух вважає головним рушієм позитивних соціально-економічних змін у державі чарівний «пендєль» у вигляді Президентської волі»? Деталі у нашій рубриці «Події Факти Коментарі».
А ще ми інформуємо своїх читачів про наступне.
У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо події, що нас захоплюють і про ідеї, які нас окриляють.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Хвиля самогубств підлітків затопила Україну.«Групи смерті» в Інтернеті доводять наших дітей до загибелі. У цих групах є куратори, які розуміються на психології підлітків та спонукають їх виконувати небезпечні завдання. Як протистояти цій біді? Поради у нашій рубриці «Так живемо»
Розкажемо і про видатних особистостей – історичні постаті.
Лісова Мавка із стійкістю воїтельки Що потрібно знати про Лесю Українку, щоб розуміти її творчість? До 150-річчя письменниці Лесі Україники, який ми відмічаємо саме 25 лютого, ми розкажемо про цікавинки і легенди, розвіємо міфи, що стосуються життя великої поетки і дочки українського народу. Подробиці у рубриці «Постаті»
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Караїми козацького краю зробили свій визначний внесок у «Гастрономічну карту України». Про внесок представників різних національно-культурних спільнот області в розвиток культурної галузі – у нашій рубриці «Ми-українські»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Вакцинація: за чи проти? Чи маємо право на самовизначення у цьому питанні? Що про це каже закон? Деталі у нашій рубриці «Ваше здоров’я»
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Нині розкажемо про виступ Національної заслуженої капели бандуристів України імені Геогрія Майбороди, керівник – народний артист України Юрій Курач, у Запорізькій обласній філармонії і презентацію нового музичного колективу- ансамблю бандуристів Запорізької обласної філармонії «Водограй».
У традиційній рубриці «Дива тижня» дізнайтесь, як правильно виховувати патріотів. Про що саме йдеться? Читайте «ПравдаЗП»
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації. А ще – публікуємо річні Зодіакальний і Східний гороскопи на 2021 рік!
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.