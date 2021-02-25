Аеромиша: переваги, способи підключення та особливості використання

Гіроскопічні датчики, що використовуються в air mouse, були запозичені у смартфонів. Технологія автоматичного перевертання екрану отримала велику популярність. Однак у випадку з аеромишами, мова йде про більш якісні і точні гіроскопічні датчики. Завдяки цьому пульт може фіксувати навіть незначні шарудіння.
Особливості підключення
Залежно від типу і виробника аеромиші, існує два способи підключення:
- Для роботи з мишею достатньо активувати бездротовий канал зв’язку на приставці і дочекатися синхронізації ПДУ з обладнанням. Смарт-ТВ виявить доступні пристрої і запропонує підключити аеромишу. Це досить зручний варіант, але не на всіх приставках передбачається Bluetooth. Іноді обладнання передбачає додаткове встановлення бездротового модуля за допомогою підключення до USB.
- Радіомодуль. В даному випадку все ще простіше. У комплект поставки airmouse входить невеликий приймач, що підключається до телевізора або приставці. Модуль вставляється в USB-порт, пульт включається. Після синхронізації всі функції будуть доступні. При відсутності USB-виходу на пристрої можна використовувати додаткові перехідники, наприклад, OTG.
Універсальність аеромиші дає можливість використовувати девайс для управління не тільки телевізорами і смарт-приставками, а й комп’ютерами, а також телефонами та іншими пристроями.
Особливості та переваги
Якщо порівнювати з традиційними пультами, комп’ютерними мишами і клавіатурами, air mouse володіють незаперечними перевагами:
- Зручність управління. Для роботи з аеромишею не потрібна рівна поверхня. Управління курсором здійснюється на вазі. Деякі користувачі помилково вважають, що замінити airmouse зможе класична комп’ютерна миша. Але лежачи на дивані або сидячи в кріслі, не маючи під рукою твердої поверхні, ви навряд чи зможете так само швидко використовувати функції і можливості техніки, як з аеромишею.
- Практичність. Всі необхідні для зручного використання елементи встановлені в одному корпусі. За допомогою аеромиші можна не тільки управляти курсором, а й набирати текст. Клавіатура виводиться на дисплеї або передбачається в корпусі.
- Вартість. Ціни на airmouse цілком прийнятні, не вище і не нижче інших ПДУ або спеціальних міні-клавіатур.
- Можливість прихованої установки приставки. Якщо пульти дистанційного керування використовують класичну технологію передачі даних, а саме, інфрачервоне випромінювання, то для передачі сигналу обов’язково потрібно навести пристрій ІК-діодом на приймач, розташовані в телевізорі або приставці. Що стосується технологій Bluetooth і радіо, то тут все набагато простіше. Поки аеромиша в радіусі дії приймача, техніка буде приймати її сигнали.
Якщо конструкція airmouse передбачає наявність мікрофона, це дозволяє користувачеві набирати текст голосом, а також налаштувати голосові функції. Наприклад, при підключенні до голосового асистента від Google можна керувати музикою або попросити віртуального помічника розповісти анекдот. Завдяки розвитку технологій функціонал таких асистентів постійно розширюється, що забезпечує нові можливості для користувача.
Особливості використання
Як може використовуватися аеромиша:
- Для серфінгу в мережі. Такий пульт дозволяє із зручністю взаємодіяти з різним контентом. Як правило, це головний фактор, через який користувач вибирає air mouse. Для пошуку цікавого фільму або будь-якої пісні досить просто дати команду голосовому помічнику.
- Для ігор. Запуск гри можливий на приставках, що працюють під управлінням Андроїд. Не всі програми підходять для air mouse. Але є ігри, адаптовані під управління аеромишкою.
- Для роботи. Такий пульт може використовуватися для виконання простих завдань, наприклад, набору тексту або підготовки презентацій.
Якщо в процесі експлуатації курсор раптово зник з екрану, можна спробувати відкалібрувати мишку. Для цього вийміть адаптер з USB-роз’єму і заново підключіть його через кілька секунд.
Якщо курсор не з’явиться, спробуйте перепрограмувати пристрій:
- Вийміть з корпусу гіроскопічного пульта батарейку.
- Вимкніть USB-приймач від пристрою.
- Діяльність з подальшого контролю розглядаються на прикладі air mouse Fly T2. Одночасно затискаються клавіші «ОК» і «Назад». Утримуючи їх, батарейка вставляється в корпус.
- Через 2 секунди на пульті спрацює світлодіод. тепер приймач можна підключити до USB-виходу телевізора або приставки.
- Air Mouse потрібно покласти на відстані 5-20 см від адаптера. Через якийсь час світлодіод повинен відключитися.
Процес програмування успішно завершено. Якщо сам адаптер несправний, його необхідно замінити. Після цього процедура програмування виконується аналогічним чином.