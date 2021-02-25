Фестиваль фільмів національно-культурних товариств – свідчення мультикультурного розмаїття Запорізького краю і України

У кіноконцертному залі ім. О. Довженка м. Запоріжжя відбувся Фестиваль фільмів національно-культурних товариств.
Організаторами фестивалю є Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації, Обласний методичний центр культури і мистецтва, громадська спілка «Асоціація національних меншин Запорізької області».
Вітаючи учасників та гостей фестивалю, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Владислав Мороко зазначив, що фестиваль було започатковано за ініціативи громадських організацій національно-культурних товариств, і за ці роки він став знаковою подією.
Участь у фестивалі беруть фільми не лише з нашої області, а й Одеської (Болградський район, село Криничне), Донецької (місто Маріуполь) областей. Фестиваль відбувається вже вчетверте, до уваги гостей заходу презентовано дев’ять фільмів.
В концертній програмі взяли участь болгарський народний ансамбль «Балкани» під керівництвом Аріни Мітєвої (Мелітополь) та ансамбль грузинського танцю «Імеді» під керівництвом Малхаза Чахвашвілі (Запоріжжя).
Фестиваль фільмів національно-культурних товариств Запорізької області вже увійшов до «Збірника історій про кращі спільні проєкти організацій громадянського суспільства та органів влади», який створено за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та підтримці Секретаріату Кабінету Міністрів України.
У програмі IV Фестивалю фільмів національно-культурних товариств презентовано фільми:
1. «Місце Сили» – Громадська організація «Об’єднання креативних особистостей – ОКО» Одеська область, Болградський район, с. Криничне, директор Тетяна Станєва;
2. «Литва. Янголи не терплять кайданів» – Громадська організація «Агенція регіональних ініціатив» – м. Запоріжжя, директор Олександр Павлов; ТОВ «Запорізька незалежна телерадіокомпанія «ТВ-5», генеральний директор Денис Зацерковний;
3. «Відкриття меморіалу Жертвам Голокосту» – управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області, голова Любов Кириленко;
4. «Я болгарин, і це означає» («Аз съм българче и това значи») – Громадська організація «Мелітопольське товариство болгарської культури «БАЛКАНИ», голова Арина Мітєва;
5. Енергодар – Громадська організація «Енергодарський молодіжний клуб польської культури ім. Генрика Сенкевича», голова Людмила Костушевич;
6. «Конкурс дитячого малюнку «Яскрава Країна Мексика» – Громадська організація «Центр мексиканської культури «ЕСТРЕЯ» м. Мелітополь, голова Ірина Короткова;
7. «Маріуполь – місто з грецьким корінням» – Федерація грецьких товариств України, Донецька область, м. Маріуполь, голова Олександра Проценко-Пічаджі;
8. «Масляна» – Запорізька обласна громадська організації «Товариство української культури « Чумацький шлях», голова Тетяна Дудка;
9. «Єдиний народ» – комунальна установа «Обласний методичний центр культури і мистецтва» Запорізької обласної ради.
Всі учасники фестивалю отримали дипломи, відзнаки, пам’ятні подарунки.
Олена Маковецька