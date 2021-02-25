Запорізькі ФОПи і аграрії сплатили 149 мільйонів гривень єдиного податку

У січні поточного року до місцевих бюджетів регіону надійшло 149 мільйонів гривень єдиного податку, що дорівнює показнику січня минулого року. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, фізичні особи-підприємці спрощеної системи оподаткування сплатили 88,5 мільйона гривень, суб’єкти господарювання-юридичні особи – 14 мільйонів гривень, сільськогосподарські товаровиробники – 46,5 мільйона.
Так, представники малого і середнього підприємництва спрямували до міської скарбниці м. Запоріжжя 61,6 мільйона гривень єдиного податку, мелітопольські та веселівські платники забезпечили – 16,6 мільйона, бердянські і приморські – 14 мільйонів, оріхівські та гуляйпільські – 9,8 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 9,7 мільйона, василівські та михайлівські – 7,5 мільйона, токмацькі та чернігівські – 7,4 мільйона тощо.
Усього в регіоні станом на початок лютого спрощену систему оподаткування використовують 51506 суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, 8753 СГД-юридичні особи та 2062 агровиробники.
Нагадаємо, з 1 січня ставки єдиного податку складають: для платників І групи – 227 гривень на місяць, ІІ групи – 1200 гривень, ІІІ групи – 5 відсотків від доходу або 3 відсотки від доходу для платників ПДВ. Для сільгоспвиробників ставка податку залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Їх розмір розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто, від нормативно-грошової оцінки одного гектара сільгоспугідь (ріллі) з урахуванням коефіцієнта індексації.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області