АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ СВЯТКУЄ СВОЄ П’ЯТИРІЧЧЯ!

25 лютого 2021 року, Агенція регіональних ініціатив за круглим столом з керівниками ЗМІ та журналістами відзначає п’ять років своєї діяльності.
Завдяки новітнім технологіям на площадці хабу «Запоріжжя. Платформа спільних дій» вдалося зібрати онлайн та офлайн друзів та поціновувачів Агенції зі всього світу.
Агенція регіональних ініціатив – медіа агенція повного циклу, яка генерує ідеї та впроваджує нові медіа формати задля професійного росту місцевої журналістської спільноти. Спеціалізацією АРІ є міжнародні проекти, які включають як міжнародні прес-тури для регіональних журналістів, так і великі телевізійні проекти.
«Агенція активно залучена в життя міста, проводячи брифінги, круглі столи та конференції на актуальні теми для регіону та підіймаючи найболючіші та найактуальніші питання сучасності. Ми не маємо заборонених тем. Кожен може вільно висловитися та задати будь-яке питання на наших зустрічах, – наголосив олександр Павлов, керівник Агенції регіональних ініціатив.
Від імені влади привітала Агенцію Людмила любІм, перший заступник голови Запорізької обласної ради, депутат Запорізької обласної ради. Вона побажала місту мати більше таких майданчиків, на яких будуть вільно спілкуватися експерти, фахівці та журналісти. Відкритість – запорука співпраці з суспільством, яка дійсно дає результат.
Олександр Щерба, посол України в Австрії почав он-лайн розмову зі слів привітання такому щирому та професійному партнеру, яким є Агенція регіональних ініціатив. Він побажав всім журналістам також тримати марку truth keeper (хранителів правди) та підтримувати свій професійний рівень.
Олів’є Ведрін, французький журналіст і політолог, якій вже багато років знаходиться в Україні, висловив свій погляд на роль українських медіа в житті суспільства. Він вважає, що журналістська спільнота наразі активно розвивається та в країні відбувається цікава трансформація від пост-радянських до сучасних медіа. Багато змін в медійному секторі ще попереду. Зміни в суспільстві не можуть відбуватися без внеску з боку медіа.
«Нажаль, наш інформпростір дуже схильний до впливу. Будь який поважаючий себе журналіст, якщо він дійсно хоче захищати країну, повинен взяти свою газету, сайт або канал та працювати там чітко, конкретно та не заангажовано», – вважає Роман Пятигорец, голова Запорізького регіонального відділення Союзу виборців України
олександр коваленко, головний редактор телеканалу ZTV, депутат Запорізької обласної ради, пригадав яскраву подію 2019 року за участю Агенції та особисто Олександра Павлова щодо прямого включення з Норманського саміту та онлайн обговорення перших кроків політики Зеленського. Це один з прикладів дійсно високого рівня професійної майстерності на користь розвитку регіональних медіа.
«Вітаю вас! У вас в руках найстрашніша зброя сучасності ,якою можна знищити кого та що завгодно. Це – інформація! – так почав своє вітання ВЛАДИСЛАВ МОРОКО, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігії ЗОДА, – Але я впевнений, що у Вас вона в надійних руках».
Директорка Платформи Спільних дій Ірайсат Магомедаліева розповіла про багато цікавих проектів, які проводилися сумісно з АРІ. Це завжди яскравий досвід обговорення важливих та гострих тем з залученням іноземних фахівців та експертів: «Наші організації поєднує спільна мета – ми хочемо відкрито підіймати складні питання та находити спільне вирішення проблем сучасного суспільства. Це можливо тільки у руслі діалогу та відкритого обговорення».
Ці слова підтвердив і проректор з наукової роботи Запорізького національного університету ГЕНАДІЙ ВАСИЛЬЧУК, чиї студенти та випускники постійно стикаються у процесі навчання та роботи зі ЗМІ та медіа різних типів. Та найважливіше в процесі становлення майбутніх журналістів та політологів рівнятися на медіа фахівців високої майстерності, якими і є співробітники АРІ.
ОЛЕГ КУЗЬМЕНКО, президент Асоціації територіальних громад Запорізької області запевнив, що Агенція завжди працює на відмінно та охват її аудиторії не обмежується тільки містом. Багато регіональних громад завдяки спілкуванню на круглих столах АРІ «вийшли в світ». Увага громадян раніш обмежувалась тільки проблемами самого міста. Наразі почали висвітлюватися та привернули увагу суспільства також проблеми та потреби громад.
Агенція регіональних ініціатив- це платформа, на який можуть вільно спілкуватися та висловлювати свої думки дуже різні люди з різними поглядами на запропоновані теми. Але їх всіх об’єднує професіоналізм, відкритість, готовність до діалогу та повага до професіоналів АРІ.
Присутні побажали Агенції не припиняти розвиватися та розширювати свої горизонти. А наступний ювілей святкувати ще в більшій компанії друзів та шанувальників!