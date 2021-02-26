Оподаткування запорізької нерухомості додало місцевим громадам 25 мільйонів гривень

За перший місяць року до місцевих бюджетів регіону надійшло 24 мільйони 878 тисяч гривень податку на нерухоме майно. Порівняно з аналогічним періодом минулого року запоріжці збільшили відрахування на 6 мільйонів 273 тисячі або на 34 відсотки. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, від підприємств, установ і організацій бюджети отримали 23,4 мільйона, від фізичних осіб – 1,5 мільйона.
Найбільші суми сплатили власники нерухомості м. Запоріжжя – 10,7 мільйона. Платники Запорізького району спрямували до скарбниці 1,2 мільйона, мелітопольські і веселівські – майже 3 мільйони, якимівські та приазовські – 2,6 мільйона, бердянські та приморські – 2,1 мільйона, василівські та михайлівські – 1,1 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – більше 1 мільйона тощо.
Усього в області нараховується 39 187 платників податку на нерухомість, серед яких 4 398 – це юридичні особи, 34 789 – фізичні особи.
Нагадаємо, ставки податку на нерухоме майно встановлюються рішеннями сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад. Вони не мають перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за квадратний метр. Фізичні особи сплачують податок тільки за ту площу, яка перевищує пільгову.
Додатково за ставкою 25000 гривень оподатковуються об’єкти житлової нерухомості, площа яких перевищує 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для житлових будинків за кожен об’єкт або його частки.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області