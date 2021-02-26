Ринок праці Запорізької області

Станом на 26 лютого 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,8 тис. осіб, з них 19,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 26 лютого 2021 року – 1460 одиниць (у м. Запоріжжі – 741 одиниця). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 16 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 6 безробітних).
З початку лютого 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 170 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 63 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.