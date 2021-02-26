Студентка Запорізького національного університету Вероніка Крамаренко – серед кращих спортсменів міжнародних змагань зі стрибків у висоту

Днями у Львові проходили міжнародні змагань зі стрибків у висоту – ХХІІ Меморіал О. Дем’янюка. Серед спортсменів, які здобули «золото», першокурсниця факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму Вероніка Крамаренко. Тренер Вероніки – Микола Кардач. Запорізька спортсменка стада кращою у змаганнях юніорок до 20 років, з результатом 1 м 80 см. Нагадаємо, що це – не перша медаль спортсменки у цьому місяці: нещодавно під час юніорського чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні (м. Софія, Болгарія) вона виборола «бронзу».
Для довідки
Ця перемога стала вдвічі приємніша, адже була логічним продовженням світових успіхів талановитої вихованки ЗНУ. Йдеться, скажімо про виборене 3 місце спортсменки у м. Софії (Болгарія), де відбувся юніорський чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні. Тоді для запорізької спортсменки це були перші міжнародні змагання в кар’єрі. Бвльше того, напередодні в Сумах відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики, де Вероніка Крамаренко в змаганнях із дорослими стала п’ятою, втретє за місяць оновивши персональний рекорд. У найкращій спробі перестрибнула планку в 1 м 83 см, що дозволило їй виконати норматив Майстра спорту України.
Пресслужба ЗНУ