ЗНУ підготував традиційний проєкт для вступників: зареєструватись для участі в безкоштовних пробних тренінгах із ЗНО можна вже зараз

У Запорізькому національному університеті з 19 лютого 2021 року розпочалася реєстрація на безкоштовні пробні тренінги із ЗНО-2021, які щороку проходять на базі цього закладу вищої освіти. Реєстрація триватиме до 12 березня 2021 року. Задля участі в безкоштовних тренінгах усі охочі мають зареєструватися на сайті ЗНУ:
Реєстрація за покликанням:
Безкоштовні пробні тренінги з усіх предметів, включених до переліку ЗНО, вже більше 10 років поспіль проходять на базі Запорізького національного університету за дієвої підтримки ректора ЗНУ Миколи Фролова та завдяки зусиллям колективу вишу. Уже зараз майбутні вступники можуть обрати ті предмети, із яких необхідно перевірити свій рівень знань, і водночас пройти тренінги, які відбуватимуться в атмосфері, максимально наближеній до основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
14 березня 2021 року всі охочі зможуть взяти участь у тренінгах із зовнішнього незалежного оцінювання з біології та фізики (початок о 09.00). Цього ж дня в ЗНУ пройдуть тренінги з хімії та географії (початок о 13.00).
20 березня 2021 року тренінги з іноземних мов о 09.00.
21 березня 2021 року о 09.00 запрошуємо майбутніх вступників до ЗНУ на безкоштовні тренінги з української мови та літератури.
27 березня 2021 року тренінги з математики о 09.00.
закінчаться безкоштовні тренінги 28 березня 2021 року тренінгами з історії України о 09.00.
Основною платформою підготовки до ЗНО-2021 є відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ЗНУ, на базі якого працює консультаційно-реєстраційний пункту, де можна також зареєструватись на ЗНО, отримати потрібні консультації фахівців та допомогу.
Нагадаємо, що звернутися до консультаційно-реєстраційного пункту ЗНУ можна, завітавши за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 66 Б, навчальний корпус №2, каб. 204, або за телефоном: (061) 289-12-96.
Графік роботи: понеділок-четвер – із 9.00 до 17.00, п’ятниця – із 9.00 до 16.00 (обідня перерва – з 12.00 до 12.45).
За детальною інформацією щодо проведення тренінгів можна звернутись до відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Запорізького національного університету за адресою:
69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66 б, каб. 204, 209, навчальний корпус № 2,
тел.: (061) 289-12-96, (061) 289-12-86.
e-mail: vdpp_znu@ukr.net
телеграм-канал: Вступнику ЗНУ: https://t.me/VDPP_ZNU
У ЗНУ працює пункт реєстрації на ЗНО-2021