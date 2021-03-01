Півтори тисячі запоріжців вже відзвітували про минулорічні доходи, серед них п’ятнадцять – з мільйонними статками

З початку проведення кампанії декларування до податкової служби регіону надійшло 1542 декларації про доходи громадян за 2020 рік. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, 1316 мешканців відзвітували про отримані прибутки, з яких необхідно сплатити податки, 226 громадян скористались правом на отримання податкової знижки.
Загалом запоріжці задекларували майже 165 мільйонів гривень, що на 46 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. У результаті до бюджетів надійде 10,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,6 мільйона гривень військового збору.
Найбільшу кількість декларацій подали представники сільського господарства – 579 із сумою 5,6 мільйона гривень. Здебільшого, це громадяни, які отримували доходи від продажу власновирощеної сільгосппродукції на своїх ділянках або від надання послуг з обробітку землі.
На другому місці – 288 спадкоємців, які минулого року оформили успадковане майно загальною вартістю 57,6 мільйона. На третьому місці – 180 запоріжців, які торік заробили 20,3 мільйона гривень на здаванні нерухомості в оренду.
Також серед декларантів – 15 мільйонерів, які відзвітували про 72 мільйони гривень, з яких до скарбниць буде сплачено 1,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, громадяни, які зобов’язані задекларувати доходи за 2020 рік, повинні це зробити до 30 квітня. Термін подання документів на отримання податкової знижки завершується 31 грудня.
Декларування у деталях – на сайті податкової служби регіону за лінком:
Підписуйтесь на офіційну сторінку ДПС у Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine.
Головне управління ДПС у Запорізькій області