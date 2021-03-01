У Запорізькому національному університеті стартували курси європейських студій у рамках численних проєктних ініціатив

Весняний семестр 2020-2021 навчального року приніс із собою загальноуніверситетський рекорд: цьогоріч у Запорізькому національному університеті стартувало одразу п’ять навчальних курсів з європейських студій за програмою Erasmus+ Jean Monnet, три з них – вперше: TEMPUS, EU-Indy та DIRUT.
Так, тринадцятого лютого розпочалися заняття за міждисциплінарним модулем «Європейська політика пам’яті». Кількість охочих долучитися до курсу, представленого потужною командою викладачів одразу чотирьох факультетів – історичного, соціології та управління, журналістики й іноземної філології, – суттєво перевищила очікування: на пілотну ітерацію дисципліни зареєструвалися одразу 36 слухачів! Під час орієнтаційного заняття вони мали змогу не лише дізнатися про структуру й «родзинки» курсу (скажімо, захист групових проєктів замість традиційного заліку), але й довідатися більше про колег. Перша група студентів TEMPUS – саме так звучить акронім проєкту «Політика пам’яті: досвід примирення в українському суспільстві» – виявилася напрочуд різноманітною. Серед слухачів курсу – ті, хто полюбляють подорожі та спорт, волонтери й активісти, науковці й митці, проте всіх їх об’єднує віра у європейське майбутнє України й прагнення розбудувати міцну, єдину, розвинену державу на засадах взаємоповаги, взаєморозуміння й примирення.
Такі ж натхненні й активно налаштовані учасники були і на вступному занятті курсу з європейських медійних студій під назвою «Європейські стандарти і цінності журналістики», який сімнадцятого лютого стартував на факультеті журналістики в межах проєкту EU–Indy – «Європейські медійні стандарти і цінності незалежної журналістики в еру пост правди». До складу слухачів дисципліни увійшли студенти й аспіранти різних років освітньої програми «Журналістика». Під час опанування п’яти навчальних модулів здобувачі матимуть змогу дізнатися про поняття постправди, дезінфомації, фактчекінку і верифікації, конфліктно-чутливої журналістики, ціннісного виміру журналістського письма. Фінальні групові проєкти будуть підсумковим завданням курсу і передбачатимуть створення якісних журналістських матеріалів, які публікуватимуться і виходитимуть у ефір на медійних майданчиках університету – аудіопродукт у рамках проєкту «Неумовно» на інтернет-радіостанції «Юніверс», а мультимедійні матеріали і телесюжети на сайті проєкту EU-Indy.
Розпочалися й заняття за курсом DIRUT – «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні», родзинкою якого став пілотний набір слухачів із усієї України.
Детальна розповідь за лінком:
Весняний семестр 2020-21 навчального року став особливим і для команди проєкту EUVOLIA – «Європейські цінності у художніх текстах». Цьогоріч однойменний курс вперше викладається студентам Інженерного інституту Запорізького національного університету, до яких приєднаються представники історичного факультету та факультету іноземної філології. Перше заняття, що відбулося 12 лютого, викликало неабияке зацікавлення з боку слухачів як незвичним інтерактивним форматом, так і тематикою. Сподіваємося, що кількість дисциплін з європейським фокусом у ЗНУ зростатиме одночасно з реалізацією нових проєктів із розвитку європейських студій.
ПРЕССЛУЖБА ЗНУ
Координатор низки проєктів ЗНУ: Катерина Сіріньок-Долгарьова: