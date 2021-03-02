Запрошуємо на персональну виставку фотокора “ПравдаЗП” Олександра Максимова

Виставка «Обрані почуття» запорізького фотомитця та фотокореспондента тижневика «ПравдаЗП» Олександра Максимова – це низка документальних портретів, облич,персонажів та різноманітних ситуацій, вихоплених з життя, на ходу, без постановок. Саме така фотографія є філософічною. Бо в ній є питання. А іноді зустрічаються і відповіді, звичайно у чуттєвій, інтуїтивній формі. Життя – найталановитіший режисер, сценарист, художник і постановник. Потрібно тільки дивитися, спостерігати, перевтілюватися, розчинятися в тому, що ти спостерігаєш, в людях, особах, очах, що б потім проявитися в них же, переносячи частинки буття на фотопапір.
В експозиції автора 80 світлин, зроблених протягом 10(!) років.
Запрошуємо до перегляду виставку у приміщенні Запорізького осередку Національної Спілки фотомитців України, за адресою пр. Соборний 159. Виставка працює кожного дня з 10 до 18 години. У суботу з 10 до 16 години. Вихідний день-неділя