Я готувати їжу на грилі

Хто готував на грилі хоч раз — розуміє, що, в цілому, це досить нескладне заняття.
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Нижче наведено два найпопулярніші методи готування на грилі.
Прямий метод на грилі
Це найпростіший та найбільш поширений метод.
Як готувати на грилі прямим методом:
Помістіть їжу на решітку для гриля або на шампури прямо над гарячим вогнем. Використовуйте сильний або середній вогонь. Великі або жирні шматочки м’яса (наприклад курячі ніжки) можна обсмажити на грилі на середньому вогні. Зазвичай чим менше або тонше м’ясо, тим більшим повинен бути вогонь.
За часом приготування зазвичай займає від 3 до 6 хвилин з кожного боку м’яса, в залежності від зрізу.
Добре підходить для таких страв, як:
- стейки;
- котлети;
- гамбургери;
- шашлики;
- курячі грудки;
- рибні стейки або філе;
- невеликі овочі з високим вмістом вологи, наприклад: перець, гриби, кукурудза, спаржа та цибуля (розділені на шматочки або нарізані скибочками);
- фрукти (маленькі або нарізані);
- хліб й піца, а також тістечка та інші десерти.
Непрямий метод на грилі
Прямий жар добре підходить для невеликих, ніжних страв швидкого приготування, а непрямий слід використовувати для великих, таких як:
- цілі курчата;
- свинячі корейки;
- жирні нарізки;
- цілі качки;
- свинячі шиї.
Цей метод полягає в тому, щоб готувати їжу збоку або між тліючим вугіллям. Непрямий жар майже завжди одержується із закритою кришкою.
Як готувати на грилі непрямим методом:
На вугільному грилі згребіть вугілля в 2 гірки на протилежних боках гриля і розмістіть м’ясо в центрі.
Помістіть піддон з алюмінієвої фольги під м’ясо, щоб збирати жир, що капає. Це також допоможе знизити ризики загоряння вугілля.
Щоб налаштувати газовий гриль з 2 конфорками для непрямого нагрівання, запаліть один бік і розмістіть м’ясо з іншого боку. На газовому грилі з 3 конфорками запаліть зовнішній або передній та задній пальники, щоб в центрі утворився непрямий жар. А у випадку з газовим грилем з 4–6 пальниками запаліть зовнішні пальники для виникнення непрямого жару в центрі.
На грилях типу Kamado побудуйте дно. Встановіть відсікач жару під ґратами, щоб захистити їжу від прямого впливу вогню.
Грилі на пелетах за своєю конструкцією передбачають непряме приготування їжі. Хоча в деяких з них можна використовувати і прямий метод.
Температура зазвичай середня.
Приготування займає більше часу, ніж при прямому методі. Від 30 до 45 хвилин — для шматочків курки і ковбас. Від 1 до 1,5 години — для цілих курей та свинячої корейки. Від 2 до 4 годин — для свинячої шиї та реберець.