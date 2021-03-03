Як вибрати каблучку з урахуванням віку

В кожному віці жінки вважають за краще купити ті чи інші ювелірні прикраси. Змінюється зовнішність, спосіб життя і стиль в одязі, тому й уподобання з приводу аксесуарної групи у 20, 40 і 60 років абсолютно різні. Ви можете вибрати відповідну для себе каблучку за посиланням https://zolotoyvek.ua/ua/kolca/ з урахуванням уподобань, віку, типу зовнішності та фінансового стану.
Що вибирають молоді дівчата у 20 років
Молодість йде повним ходом, і дівчатам хочеться самовиражатися. У цьому віці потрібно вибирати каблучки з урахуванням свого внутрішнього стану. Універсальний варіант — витончена мінімалістична каблучка зі вставкою невеликого прозорого дорогоцінного каменю або з ніжним відтінком. Якщо ви відносите себе до екстравагантних дівчат, які люблять привертати до себе увагу, то цілком доречні будуть ультрамодні масивні каблучки з декором у вигляді геометричних фігур. Такі ювелірні прикраси можна носити зі стилем кежуал або під романтичне плаття в поєднанні зі шкіряною курткою і грубими черевиками.
30 років: стабільність в ювелірних прикрасах
Період пошуку власного стилю в цьому віці вже, як правило, завершено. Дівчина має власний стиль і дотримується його. Це стосується не тільки одягу, але й аксесуарної групи. На зміну епатажним і кричущим каблучкам приходять елегантні та дорогі в простоті аксесуари.
Дівчата 30 років віддають перевагу модним прикрасам з білого або комбінованого золота, інкрустованим дорогоцінними каменями. На кожен день дівчата вибирають каблучки з прозорими або чорними діамантами та фіанітами, але є місце і яскравим самоцвітам у виробах на урочистий захід.
Які каблучки актуальні в 40 років?
У цьому віці з’являються перші зморшки — жінки хочуть здаватися молодше та мати чудовий вигляд. Каблучки з підібраними під колір очей дорогоцінними каменями підкреслять переваги та приховають недоліки. У плані декору стилісти не обмежують жінок. Все залежить від ваших стилістичних образів і уподобань. Можете вибрати каблучку з матовою або шорсткою поверхнею або купити масивний аксесуар з великою та яскравою вставкою.
50 років — саме час виглядати елегантно
У цьому віці жінкам дозволено практично все, крім старомодних “бабусиних” прикрас. У солідному віці важливо підкреслити високий соціальний статус і хороше матеріальне становище, тому жінки вибирають масивні каблучки з білого, червоного або жовтого золота, іноді — з платини. Мінерали також підбираються відповідні, часто це великі діаманти. Не варто в такому віці намагатися освіжити образ за допомогою молодіжних прикрас зі звичайних металів або пластику. Найчастіше це виглядає недоречно.