Легалізація зайнятості населення та заробітної плати – важлива тема сьогодення

Підвищення стандартів життя населення, комплексне перетворення підходів до оплати праці відповідно до проголошених Урядом України соціальних ініціатив є основним завданням органів виконавчої влади.
Надзвичайно актуальним і важливим на сьогодні є питання легалізації виплати заробітної плати, цивілізованого оформлення трудових відносин між роботодавцем та найманим працівником. Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників. Працівник отримуючи нелегальну винагороду позбавляє себе права на соціальні виплати, зокрема, на допомогу по безробіттю, на матеріальне забезпечення в разі втрати працездатності, у разі нещасного випадку на виробництві, а також зменшуються платежі до державного та місцевих бюджетів.
Службою зайнятості постійно проводиться інформаційна робота як з роботодавцями, так і з шукачами роботи щодо дотримання вимог законодавства про працю, особливості укладання трудових договорів між працівником і роботодавцем та відповідальності за порушення законодавства про працю.
«Наразі проведення подібних заходів, незалежно від їх масштабу або кількості учасників, відіграє велике значення на шляху до легалізації тіньового ринку зайнятості населення, це є маленьким кроком до соціальної справедливості. Легалізація трудових відносин та заробітної плати сприяє забезпеченню гідної праці і високих темпів економічного зростання та істотно впливає на всі аспекти соціально-економічної діяльності» – вважає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47