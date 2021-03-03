Постачальник газу «Запоріжгаз Збут» піклується про отримувачів субсидії

Постачальник газу ТОВ «Запоріжгаз Збут» піклується про те, щоб вразливі категорії населення не залишилися без субсидії. Зараз понад 130 тисяч клієнтів компанії отримують субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Це 27% споживачів газу, які користуються послугами підприємства.
Газопостачальна компанія наголошує на тому, що ринок газу повинен працювати максимально прозоро, а модель його роботи має бути чітко зафіксованою. Це важливо в умовах різких цінових коливань на блакитне паливо, вартість якого тісно пов’язана із ціною ресурсу на європейських ринках.
«Потрібно виробити єдиний підхід до надання компенсації або збільшення субсидій споживачам в періоди пікових цін або в таких ситуаціях, як поширення COVID-19», — відзначила директор компанії «Запоріжгаз збут» Юлія Бурдак.
Зараз для призначення субсидії постачальник газу надає Управлінню соціального захисту населення (УСЗН) у Запорізькій області наступні дані:
- інформацію, необхідну для призначення житлових субсидій та проведення перевірок достовірності даних;
- відомості про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.
Для щомісячної виплати пільг/субсидій «Запоріжгаз Збут»:
- впродовж місяця опрацьовує інформацію УСЗН про облікові записи пільговиків/субсидіантів, для коректного відображення інформації для «Ощадбанку»;
- щомісяця до 13 числа надає відповідь на запит «Ощадбанку» щодо нарахованих сум платежів пільговикам/субсидіантам з безготівковою формою;
- щомісяця до 25 числа повідомляє УСЗН про ціну газу;
- надає інформацію про споживачів, які змінили постачальника (стали клієнтами ГАЗЗБУТу чи іншого постачальника) для коректного нарахування та виплати безготівкової форми пільг/субсидій між постачальниками;
- надає відомості про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг для визначення форми отримання субсидії на наступний період (готівкова чи безготівкова).
Клієнту «Запоріжгаз Збут» не потрібно особисто відвідувати чи повідомляти Управління соціального захисту населення про щомісячну ціну газу або ж зміну постачальника, оскільки між компанією «Запоріжгаз Збут» та УСЗН давно налагоджений обмін даними.
З питань укладання договору на постачання газу із ТОВ «Запоріжгаз Збут» — телефонуйте: (067) 617 66 10, (067) 619 00 15, (061) 280 49 69. Для укладання договору необхідні паспорт, EIC-код, документ на право власності.