Ще п’ять тисяч запоріжців отримали доступ до онлайн-сервісів податкової служби

За перші два місяці року фахівці податкової служби видали запорізьким платникам податків 10834 кваліфіковані сертифікати відкритих ключів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у січні-лютому клієнтами регіональних підрозділів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС стали п’ять тисяч представників бізнесу і мешканців області.
Керівник податкової служби регіону зазначив, що маючи електронні ключі кожен користувач ІТ-послуг отримує десятки сервісів дистанційної взаємодії з ДПС, зокрема, надсилання листів і запитів, ведення і подання звітності, реєстрація і користування програмними РРО та багато іншого. Більшість послуг зосереджені в Електронному кабінеті платника: https://cabinet.tax.gov.ua.
Нагадаємо, платники можуть самостійно формувати нові сертифікати. Для цього необхідно завантажити програму з сайту Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС або пройти процедуру в онлайн-режимі: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Цей сервіс доступний для користувачі, які мають:
– чинні сертифікати (приміром, до закінчення строку чинності яких залишилося декілька днів);
– незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
– особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Головне управління ДПС у Запорізькій області