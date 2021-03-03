У ЗАПОРІЖЖІ ВІДБУДЕТЬСЯ ДЕНЬ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

Чи знаєте ви, що найбільший 3D-принтер в Україні, унікальні дрони для промислового інспектування та багато інших інноваційних продуктів виготовляються у Запоріжжі?
12 березня Запорізька торгово-промислова палата разом з Асоціацією Підприємств Промислової Автоматизації України запрошують познайомитися з промисловими інноваціями Запорізького регіону на «Technology & Innovation Day». Це майданчик, на якому зустрінуться представники промислових підприємств, розробники, науковці та освітяни, представники владних структур, бізнес-асоціацій.
Новий формат заходу покликаний об’єднати інноваційні пропозиції і бізнес-кейси компаній-замовників, сприяти просуванню кращих технологій та їх впровадженню на українських і закордонних ринках.
День технологій та інновацій відбудеться у комбінованому форматі офлайн/онлайн-конференції. Заплановані три основні тематичні блоки:
- Стан та інструменти розвитку інновацій на регіональному рівні.
- Бізнес-кейси провідних промислових підприємств регіону.
- Презентація кращих інноваційних рішень.
Активну участь у підготовці заходу беруть компанії – учасники запорізького кластеру «Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування». Професійне об’єднання підприємців, науковців і бізнес-асоціацій створено за ініціативи Запорізької торгово-промислової палати, Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України, Національного університету «Запорізька політехніка», групи запорізьких компаній, склад якої постійно розширюється.
Під час вебінару, присвяченого підготовці до Дня інновацій у Запоріжжі, вже відбулося знайомство з першими учасниками. Серед них – інжинірингова компанія «Тріада ЛТД Ко» – виконує повний цикл виробництва, від проектування – до впровадження готових технологій у сфері роботизації зварювальних процесів, у тому числі – сучасні проєкти з використанням 3D-технологій реалізуються на підприємствах аерокосмічної галузі. «IZIVIZ» – запорізький розробник унікальних дронів для потреб промисловості. Проєкт PROFI+ – це автори великогабаритного 3D-принтеру, інших власних розробок у сфері адитивних технологій. Компанія «Green System» – презентує бізнес-кейси для промислових підприємств з будівництва сонячних електростанцій.
Всіх бажаючих приєднатися до «Technology & Innovation Day» запрошують пройти коротке опитування, яке допоможе відкрити інновації у різних сегментах інжинірингу, автоматизації, машинобудування, а результати будуть опубліковані у вигляді зручної мапи інноваторів регіону.
Серед учасників чекають на авторів проєктів початкового, експериментального рівня, а також комерціалізованих інноваційних рішень та продуктів. Мапа з результатами стане частиною аналітичного звіту на Інноваційному дні регіону, а також – буде представлена в фіналі проєкту «Інтеграція 4.0» в Миколаєві та «Регіональний ландашфт Індустрії 4.0» в Харкові.
Якщо у вас є інноваційні розробки, пройти опитування можна на сайті:
Програма події та реєстрація:
За більш детальною інформацією звертайтеся:
e-mail: info@amcluster.zp.ua