Запорізьке підприємство за оренду землі недоплатило державі 9 мільйонів

Працівники податкової служби регіону разом зі співробітниками фіскальної служби області виявили компанію, яка занизила суму орендної плати за земельну ділянку та спричинила значні збитки державі.
Податківці встановили, що службові особи підприємства в порушення діючого законодавства України та ігноруючи рішення Господарського суду, яким встановлена нова нормативна грошова оцінка земельної ділянки, застосували занижений коефіцієнт розміру орендної плати та не сплатили орендну плату за земельну ділянку понад 9 мільйонів гривень.
За матеріалами аналітичного дослідження управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Запорізькій області, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч.3 ст.212 КК України.
Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється слідчим управлінням Головного управління ДФС у Запорізькій області.
Головне управління ДПС у Запорізькій області