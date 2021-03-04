На соціальні видатки запоріжці спрямували 1,6 мільярда гривень

У січні-лютому від запорізьких платників податків надійшло 1 мільярд 605 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 209 мільйонів 500 тисяч гривень або на 15 відсотків більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у лютому до пенсійного і соціального фондів направлено 822 мільйони, що на 123 мільйони або на 17,6 відсотка перевищило показник лютого 2020 року.
Усього у м. Запоріжжя та області станом на початок лютого зареєстровано 174 473 платника єдиного внеску, серед яких 51393 – це суб’єкти господарської діяльності-юридичні особи, 123080 – фізичні особи.
Нагадаємо, 22 березня – останній день сплати єдиного внеску за найманих працівників за лютий. Реквізити та символи рахунків для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Запорізькій області розміщені на сайті податкової служби регіону за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
Також наголошуємо, що для отримання довідки про відсутність податкового боргу, зокрема, недоїмки з єдиного внеску, необхідно подати заяву за формою згідно з додатком 2 до Порядку №733 (наказ Міністерства фінансів України від 03.09.18 №733). Її можна направити у паперовій формі – до державної податкової інспекції за основним місцем обліку або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу, а також в онлайн-режимі – через приватну частину Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua/login).
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Головне управління ДПС у Запорізькій області