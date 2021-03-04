Українські науковці створили ПЛР-тест, що виявляє нові штами коронавірусу

Команда українських дослідників створила ПЛР-тест, що здатний виявляти навіть нові штами коронавірусу. Тест-система вже доступна для попереднього замовлення.
На початку березня 2021 року в Україні було виявлено новий – «британський» – штам коронавірусу. Дослідження було проведено командою «Фармак» та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, під керівництвом Алли Мироненко.
Наявність технологічного оснащення, закупленого компанією «Фармак», дозволила вперше в Україні провести процедуру секвенування. Мова йде про «прочитання» послідовності нуклеотидів в РНК вірусу, як тексту по літерах. Зазначимо, що експертами та Головою Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, Михайлом Радуцьким, озвучувалося, що такі методи моніторингу мутацій вірусу в Україні були недоступні, проте вкрай важливі.
«Секвенування дозволяє, у разі виявлення відмінностей в генетичному тексті (мутацій), робити висновки про наявність нових штамів вірусу. Результати дослідження, власне, й підтвердили наявність в Україні нового штаму коронавірусу», – зазначають дослідники. Відповідні результати, а також інформацію про штами вірусу, що циркулюють в Україні з початку пандемії, вже розміщено в міжнародній науковій базі GISAID.
Третього березня командою дослідників було підтверджено, що нова ПЛР тест-система, що була розроблена фахівцями компанії «Фармак» («ЗТ-ПЛР мультиплексна тест-система SARS-CoV-2»), крім вже поширених штамів, виявляє також і новий штам коронавірусу.
За основу тест-системи «Фармак» було взято тест TaqPath™ COVID‑19 RT‑PCR Kit (Thermo Scientific, США), що має авторизацію американського регуляторного органу FDA. Для виробництва набору «ЗТ-ПЛР мультиплексна тест-система SARS-CoV-2» використовуються високоякісні компоненти, вироблені в США.
Якість нової тест-системи підтверджена відповідними висновками ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського» НАМН України (м. Київ), та Інституту мікробіології і імунології імені Мєчникова АМН України (м. Харків). Також на сьогоднішній день проводяться референс-тести ПЛР-системи у приватних та державних лабораторіях України (Харків, Дніпро, Запоріжжя, Вінниця), що підтверджують її ефективність.