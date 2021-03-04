Увага! «Прямі телефонні лінії»

Увага! «Прямі телефонні лінії»

У березні  поточного року спеціалісти  Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:

11 березня  з 13:00 до 16:00– за телефоном 213-52-91 щодо реєстрації та отримання інформації за допомогою вебпорталу Пенсійного фонду;

18 березня з 13:00 до 16:00 – за телефоном 707-73-17 щодо особливостей проведення перерахунків пенсій в поточному році;

25 березня  з 8:00 до 12:00 – за телефоном 213-23-61 щодо запобігання та виявлення корупції.

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