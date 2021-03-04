Увага! «Прямі телефонні лінії»

У березні поточного року спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:
11 березня з 13:00 до 16:00– за телефоном 213-52-91 – щодо реєстрації та отримання інформації за допомогою вебпорталу Пенсійного фонду;
18 березня з 13:00 до 16:00 – за телефоном 707-73-17 – щодо особливостей проведення перерахунків пенсій в поточному році;
25 березня з 8:00 до 12:00 – за телефоном 213-23-61 – щодо запобігання та виявлення корупції.