Запорізькі платники поповнили державну скарбницю на 1,8 мільярда гривень

У січні-лютому від платників податків регіону до державного бюджету надійшло 1 мільярд 841 мільйон гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року запоріжці спрямували на 559 мільйонів гривень або на 43,6 відсотка більше. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Більшу частину надходжень сформував податок на додану вартість – 812 мільйонів гривень. Це на 165 мільйонів або на 25,5 відсотка перевищило рівень сплати у січні-лютому 2020 року.
На другому місці – податок на доходи фізичних осіб, з початку року роботодавці і мешканці області перерахували у сумі 471 мільйон гривень. Зростання до показника попереднього року склало 154,5 мільйона або 49 відсотків.
Добувні компанії направили до державної скарбниці 202 мільйони гривень рентної плати за користування надрами, збільшивши сплату порівняно з минулим роком на 150,5 мільйона.
З доходів запоріжців бюджет отримав 118,4 мільйона гривень військового збору, що на 18,7 мільйона або на 19 відсотків більше, ніж торік.
Підприємства і установи регіону забезпечили 94 мільйони гривень податку на прибуток, відносно даних двох місяців 2020 року надходження зросли майже на 15 мільйонів або на 18 відсотків. Також суб’єкти господарювання спрямували 83 мільйони гривень екологічного податку, це на 49 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області