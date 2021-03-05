Митні послуги від ZAMMLER — це професійна допомога на митниці

Що таке митні послуги
При переміщенні товарів (ввезенні або вивезенні) через державний кордон України необхідно проходити митний контроль в митному органі. Митні послуги — це здійснення комплексу дій митних агентів (брокерів, представників) щодо вищезазначених товарів з дотриманням митного законодавства та сплатою необхідних митних платежів.
До кого звернутися
Якщо не знати вимог законодавства та не дотримуватися його, то можуть виникати складнощі, затримки, обмеження або заборони, які потягнуть за собою додаткові моральні, часові та фінансові витрати. Тому правильним рішенням буде звернутися до компанії ZAMMLER, яка працює на даному ринку та може проконсультувати і допомогти в митному оформленні вантажів і товарів.
Митне оформлення тільки на перший погляд може здатися простим, але ж насправді, щоб здійснити митне оформлення імпортного або експортного товару, потрібно не просто правильно підібрати код, розрахувати митні платежі, а так само перевірити всі супутні документи на вантаж і переконатися в їх правильності. Якщо ж імпортер або експортер оформляється на митниці вперше, то перед подачею декларації митний брокер, що надає митні послуги, виконує реєстрацію юридичної особи.
Вибір надійного митного брокера дозволяє не тільки бути спокійним за правильність оформлення документів, а й уникнути наднормативного зберігання товару в порту.
Компанія ZAMMLER готова надати консультації із зовнішньоекономічної діяльності, розповісти про митні норми та відповідні закони, а також проінформувати, як правильно оформити документи з експорту та імпорту будь-якого вантажу.
Митний брокер прорахує митні платежі та вартість митного оформлення вашого вантажу для будь-якого митного поста, а можливо і зможе запропонувати більш вигідні варіанти оформлення. За його допомогою ви оформите усі необхідні документи швидко і належним чином.
Бездоганна репутація
Основні клієнти компанії ZAMMLER — це організації, чий основний бізнес пов’язаний зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, ті, хто звик до хорошого сервісу і задоволення одержаним результатом. Компанія дорожить своєю репутацією і робить все можливе, щоб вантажі клієнтів ніколи не стикалися з проблемами на митниці.
Скориставшись митними послугами ZAMMLER, ви отримаєте результат, що перевершить ваші очікування, і знайдете в особі компанії постійного партнера та консультанта.
На початковому етапі спеціалісти опрацьовують всі питання, пов’язані з розмитненням товару, а саме:
- переглядають нормативно-законодавчу базу;
- оцінюють ризики;
- визначають розмір митних зборів і податків;
- розраховують вартість митно-логістичних процедур;
- пропонують оптимальний варіант розмитнення.