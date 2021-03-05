Особливості Apple IPhone 11 128Gb Black

У вересні 2019 року презентовано суперпотужний «яблучний» телефон з подвійною передньою камерою і яскравим рідкокристалічним екраном. Комунікатор отримав покращені технічні показники, енергоємну батарею і інноваційну операційну систему IOS 13. iPhone 11 128 GB Black обладнаний розумним чіпсетом, сучасними детекторами і бездротовими комунікаціями. Завдяки вбудованому сенсору розпізнавання особи Face ID можна легко розблокувати девайс і запустити програми за допомогою одного погляду.
Клас захисту корпусу від води відповідає рейтингу IP68, що дає можливість занурювати прилад на глибину до чотирьох метрів протягом півгодини. Новітня технологія спільного прослуховування дозволяє одночасно підключати до мобільного апарату дві пари навушників AirPods або гарнітури Beats. Пристрій підтримує інтерфейс Wi-Fi 6, який забезпечує підвищену швидкість скачування медіафайлів з різних інтернет-ресурсів.
Вбудована в модель оперативна пам’ять становить 4 GB, що вистачає для миттєвого перемикання ігор та програм. При виробництві смартфона американські професіонали встановили потужний чіп A13 Bionic, який виконаний по семінанометрвому техпроцесу. Внутрішній накопичувач «яблучного» пристрою об’ємом пам’яті 128 ГБ гарантує зберігання фотознімків, фільмів, музичного контенту, тривимірних ігор і додатків.
Комунікатор комплектується системою з двох камер з надширококутним об’єктивом і режимом Focus Pixels для зйомки деталізованих фотографій. Відтінок будуть виглядати природно, а кадри – яскравіше. Камера дозволяє власникам знімати і редагувати відео з різною частотою, так само просто, як фото. Фронтальна камера iPhone 11 128 GB Black зі спалахом Retina Flash здатна в автоматичному режимі зменшити масштаб картинки для потрапляння в кадр ще більшої кількості деталей.
Смартфон обладнаний стандартом стільникового зв’язку 4G LTE Advanced, що забезпечує високоякісний роумінг в різних країнах і регіонах світу. Мобільний девайс отримав підтримку відразу двох сім-карт. Додаткова eSIM доступна тільки для операторів з бездротовим тарифом зв’язку.
Apple iPhone 11 128 GB Black – безмежний екран, просторове аудіо і комплектація
Розробники застосували в приладі безрамковий 6,1-дюймовий Super Retina дисплей з відмінним тактильним відгуком при натисненні. Ступінь яскравості ємнісного дисплея дорівнює до 625 кд / кв.м., А роздільна здатність становить 1792х828 пікселів. Підтримка розширеного колірного охоплення P3 робить зображення на широкоформатному екрані максимально реалістичною і чіткою. Вбудована функція True Tone автоматично налаштувати баланс білого кольору відповідно до зовнішнім освітленням. Виробники Айфона 11 128 ГБ чорного кольору покрили дисплей якісним склом з нанесеним олеофобним покриттям, що запобігає появі слідів від відбитків пальців.