Запорізька філармонія запрошує на програму “Мій Шевченко”

Як весна оновлює природу, так само поезія Великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну!
9 березня – у День народження українського поета, письменника і художника Тараса Григоровича Шевченка Запорізька обласна філармонія запрошує всіх на музичну програму «Мій Шевченко» академічного козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці», художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь.
Не було і немає в Україні поета, який був би подібний до Тараса Григоровича. Його Велич – у величі всієї України і в особистій долі кожного українця. Багато його віршів покладено на музику і нині вони звучать прекрасною «солов’їною» по всьому світові. Шевченко приходить до кожного з нас по-різному: у різному віці, за різних обставин, тому всю силу й глибину його творів кожен відчуває по-своєму, але назавжди.
У програмі, присвяченій Кобзарю, поєднуються поезія, пісні в сучасних аранжуваннях, козацькі танці, спогади однодумців, літературні композиції на вірші Т.Шевченка, що підсилюються мультимедійними засобами.