Запорізькі фінансові установи сплатили вісім мільйонів гривень податку з депозитів

За два місяці від оподаткування процентів з депозитів у банківських та інших фінансових установах регіону до державного бюджету надійшло 8 мільйонів гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, лише у лютому до скарбниці сплачено майже чотири мільйони гривень.
Переважну частину платежу з початку року забезпечили фінансові установи обласного центру.
Нагадаємо, платниками ПДФО у вигляді процентів, ставка якого складає 18 відсотків, є банківські установи, кредитні спілки та інші фінансові організації. Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не подаються до контролюючого органу і залишаються конфіденційними.
Проценти на поточний або депозитний банківський рахунок належать до пасивних доходів. Крім того, до таких прибутків відносяться проценти на вклад у кредитних спілках, процентні або дисконтні доходи, плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки, доходи за іпотечними цінними паперами, а також роялті, дивіденди, страхові виплати, відшкодування тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області