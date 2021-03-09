Запорізькі платники податків спрямували до бюджетів громад 2,3 мільярда гривень

У січні-лютому до місцевих бюджетів регіону надійшло 2 мільярди 321 мільйон гривень податків і зборів (без показників великих платників). Порівняно з аналогічним періодом 2020 року запоріжці сплатили на 745 мільйонів гривень або на 47 відсотків більше. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Більшу половину надходжень забезпечив податок на доходи фізичних осіб – з початку року запорізькі підприємства і підприємці спрямували до скарбниць громад 1,4 мільярда гривень. Зростання до минулорічного показника склало 463 мільйони або 49 відсотків.
Платники спрощеної системи оподаткування направили до бюджетів 361,5 мільйона гривень єдиного податку, збільшивши відрахування до даних двох місяців 2020 року на 46 мільйонів або на 14,5 відсотка. Зокрема, від підприємців-фізичних осіб казна отримала близько 260 мільйонів, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб – 46,8 мільйона, від сільськогосподарських виробників – 54,8 мільйона.
Від оподаткування земельних ділянок надійшло 265 мільйонів гривень, що на 100 мільйонів більше, ніж торік. Так, підприємства і організації перерахували 247 мільйонів гривень плати за землю, фізичні особи – 18,4 мільйона.
Крім того, від запорізьких компаній та підприємців бюджети отримали 86,8 мільйона гривень рентної плати за користування надрами, 55 мільйонів гривень екологічного податку, 50 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області