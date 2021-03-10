Запоріжці сплатили 118 мільйонів гривень військового збору

За два місяці від запорізьких суб’єктів господарювання і мешканців регіону до державного бюджету надійшло 118 мільйонів 360 тисяч гривень військового збору. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком надходження зросли на 18,7 мільйона або на 19 відсотків.
Більшу частину збору забезпечили підприємці і компанії м. Запоріжжя – майже 61 мільйон, з доходів енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських платників сплачено 19,6 мільйона, мелітопольських та веселівських – 10,5, бердянських та приморських – 7 мільйонів, пологівських, більмацьких та розівських – 3,6 мільйона, оріхівських та гуляйпільських – 3,5 мільйона, вільнянських та новомиколаївських – 3,2 мільйона, василівських та михайлівських – 3,1 мільйона тощо.
Усього в регіоні нараховується 73 тисячі платників військового збору (резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні).
Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягають оподаткуванню (зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші).
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Головне управління ДПС у Запорізькій області