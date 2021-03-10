Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП № 9 від 11.03.2021 р.

Друзі! У четвер, 11 березня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Триває передплата на 2021-ий рік. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплату до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
Додамо, що редакція нашої газети підготувала для своїх друзів, хто передплатив нашу газету на півроку, подарунок – обережну ляльку-мотанку «Сонячний кінь»( опис ляльки-мотанки «Сонячний кінь» дивіться нижче у інформації про наш аукціон)
Щоб отримати такий подарунок, слід надіслати запит в редакцію
на поштову адресу: 69114, м.Запоріжжя. вул.Запорізького козацтва, б.41. кв.83 Зворигіній Наталії Георгіїіні,
або на електронну адресу: zvorygina68@gmail.com.
У листі необхідно вказати контактні дані: ПІБ, поштову адресу, на яку хочуть отримати подарунок, контактний телефон (обов’язково!!!).
До заявки слід додати копію свідоцтва про передплату газети на півроку 2021 року з будь-якого місяця.
Тим, хто передплатить газету на цілий рік також додатково передбачаємо у подарунок ляльку-мотанку «Птах щастя».
Птах – це древній образ Духа і Душі. Існувало повір’я, що якщо жінці птах сів на голову, на плече або на руку, весь рік у неї буде щасливим і вдалим. Вважалося, що птахи несуть з собою ключі від щастя, тепло і світло.
Птаха Щастя – вважають оберегом сімейного щастя і благополуччя, також ця лялька є символом добрих звісток. Він з’являється, коли є потреба повсякденне життя людини, що стало вже прісним і безбарвним, активізувати, урізноманітнити, наповнити сенсом. У багатьох людей є мрія, але не кожен наважується втілити її в життя. Образ Птаха Щастя допомагає людині наважитися, вийти назустріч мрії, і перетворити її в реальні Щастя і Удачу.
Зазвичай такий оберіг підвішували у кожній хаті, поміщали його зазвичай під стелею в передпокої, щоб кожен, хто входить, пройшов під ним. Робилося це спеціально, щоб оберіг забрав все негативне, з чим людина може прийти, і пропускає в дім тільки хороше.
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Дня добровольців (14 березня), яким Україна вшановує своїх захисників.
Нагадаємо нашим читачам, що у той час, коли російські загарбники підступно напали на нашу ослаблену політичною кризою державу, військовими патріотами по всій країні в найкоротщі терміни відкривалися буквально імпровізовані, життєво необхідні для збереження держави Україна підготовчі навчальні центри, шикувалися величезні черги в військкомати, приводилася в бойову готовність техніка, налагоджувалися шляхи постачання. Саме добровольці першими виступили проти агресора, зіткнувшись з російськими силами ССО, ГРУ і ФСБ лицем до лиця.
Саме наші добровольці перебили російським агресорам стрімку ініціативу, звільняючи захоплені загарбниками населені пункти східної України. Це дало необхідний час українським професійним військовим частинам і державі організувати ефективну систему захисту і лінію оборони від регулярної російської армії на лінії кримського перешийка і більш ніж 400 кілометрів східних кордонів, через які і почалося криваве військове вторгнення. Агресор був зупинений!
Цю дату було обрано тому, що саме 14 березеня 2014 року на полігоні в Нових Петрівцях вже більше 500 бійців самооборони Майдану (Народного Віче) почали підготовку до участі в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України.
Дякуємо добровольцям, які буквально голіруч захистили нас, ставши реальною перепоною на шляху російських загарбників! Слава Україні!
Також ми розкажемо про таке:
Власним прикладом громадські діячі, журналісти і посадовці надихають запоріжців вакцинуватися. Також у традиційній рубриці «на часі» розкажемо про роздуті скандали і правду про вакцини, які може отримати Україна: CoviShield, Pfizer, інші. Деталі у нашій газеті.
А ще ми інформуємо своїх читачів про наступне.
У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо події, що нас захоплюють.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
У Михайлівському психоневрологічному інтернаті підопічні не отримують належну медичну допомогу. Про результати моніторингового візиту до КУ «Михайлівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради читайте у нашій рубриці «Соціальний ракурс». А чи знає про це влада?
Розкажемо і про видатних особистостей нашого краю.
Згадаємо талановитого запорізького письменника Олександра Медка, колишнього голову запорізької обласної організації національної спілки письменників України, який дочасно покинув цей світ, але залишив по собі величезний творчий доробок і світлу пам’ять.
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя.
Що означає право на любов до себе? І чи маємо ми право на вибір, коли щось відчуваємо? Поміркуємо разом із фотокореспондентом нашої газети Олександром Максимовим на його персональній виставці «Обрані почуття»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Запрацювала онлайн система інформаційних сервісів «Е-ВЕТЕРАН». Як тим, кому це потрібно, скористатись? Дізнайтесь із публікації в традиційній рубриці «Війна поруч!
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Розкажемо нашим читачам про цікаві події спортивного життя в регіоні.
У традиційній рубриці «Дива тижня» дізнайтесь про появу справжньої феї у курортному Бердянську.Про що саме йдеться? Читайте «ПравдаЗП»
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації. А ще – публікуємо річні Зодіакальний і Східний гороскопи на 2021 рік!
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.