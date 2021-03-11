2 тисячі безробітних знайшли роботу з початку року

Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «За сприяння служби зайнятості протягом січня-лютого 2021 року 2,6 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 2,0 тис. безробітних, з них 27 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 45 безробітних – учасників АТО/ООС. З початку року 28 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 10 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 261 безробітний проходив професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. З початку року 522 особи взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру».
Станом на 1 березня 2021 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 22,7 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 березня 2021 року становила 1548 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водії,продавці, електромонтери, електрогазозварники, медсестри, слюсарі, кухарі, токарі, вихователі та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, менеджерів та економістів з відповідним досвідом роботи.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47