Запорізькі підприємства-водокористувачі сплатили до бюджетів 69 мільйонів гривень

У січні-лютому до бюджетів усіх рівнів надійшло 69 мільйонів 300 тисяч гривень рентної плати за спеціальне використання води. Рівень надходжень до відповідного періоду минулого року перевищено на 25 мільйонів 300 тисяч гривень.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до місцевих бюджетів сплачено 31,2 мільйона, що на 13,9 мільйона більше, ніж торік. Відповідно, до державної скарбниці спрямовано 38,1 мільйона, що забезпечило зростання до даних двох місяців попереднього року на 11,4 мільйона.
Більшу частину платежу направили до бюджетів енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські компанії і підприємці – майже 38 мільйонів, від платників м. Запоріжжя казна отримала 22,4 мільйона, від якимівських і приазовських суб’єктів господарювання – 469 тисяч, мелітопольських і веселівських – 319 тисяч тощо.
Станом на початок лютого в регіоні зареєстровано 519 підприємств-водокористувачів.
Нагадаємо, платниками рентної плати за спеціальне використання води є:
– первинні водокористувачі-суб’єкти господарювання-юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів;
– суб’єкти господарювання-юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізособи-підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
Підписуйтесь на офіційну сторінку ДПС у Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Головне управління ДПС у Запорізькій області