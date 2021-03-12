Блискучими перемогами почали сезон змагань важкоатлети ЗНУ: золоті медалі та рекорди України додалися в скарбничку їхніх досягнень

У ЗНУ велику увагу приділяють заохоченню молоді до занять фізичною культурою, а також для розвитку спорту, зокрема важкої атлетики. При цьому керівництво ЗНУ створює всі умови навчання і спортивного розвитку студентів. А вони, своєю чергою, вдало, професійно й результативно виступають на престижних змаганнях, представляючи виш й спортивну важкоатлетичну школу ЗНУ. Не став винятком і довгоочікуваний Кубок України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок (м.Луцьк).
Куратором важкої атлетики в Запорізькому національному університеті є викладач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Анатолій Орлов – заслужений тренер України, майстер спорту України з важкої атлетики, тренер вищої категорії. За словами пана Анатолія, змагання в Луцьку пройшли напрочуд вдало для спортсменів ЗНУ. Так, Ганна Панова – випускниця факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму – здобула три золоті медалі (ривок, поштовх, сума) у ваговій категорії 71 кг з результатом у сумі двоборства 212 кг. Анастасія Манєвська – випускниця факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму ЗНУ – здобула три золоті медалі та встановила чотири рекорди України серед молоді до 23 років у ваговій категорії 87 кг з результатом у сумі двоборства 237 кг. І Ганна, і Анастасія тренуються під керівництвом ЗТУ Анатолія Орлова.
Крім того, Дмитро Вороновський – студент магістратури факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму ЗНУ – став переможцем у ваговій категорії 55 кг з результатом у сумі двоборства 241, а також володарем золотих медалей у ривку та поштовху. Кубок України дав можливість і вихованцю ЗНУ Олегу Ганзенку досить потужно представити свої можливості. Як результат студент ЗНУ виборов три срібні медалі Кубку України-2021 із важкої атлетики серед чоловіків і жінок у ваговій категорії +109 кг. Дмитро й Олег тренуються під керівництвом заслужених тренерів Олександра Слободянюка й Анатолія Орлова.
Варто зауважити, що через карантинну перерву довгий час спортсмени не мали змогу брати участі у фахових змаганнях. Проте їхні попередні здобутки неабияк вражали. Скажімо, минулої весни у Чернігові під час Кубку України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок золото вибороли на престижних змаганнях теж запоріжани. У змаганнях чоловіків вагової категорії 55 кг із результатом 239 кг у сумі двоборства (109+130) переможцем став вихованець ЗНУ Дмитро Вороновський. Серед жінок – представниця ЗНУ Анастасія Манєвська завоювала золото у ваговій категорії 81 кг з результатом у сумі двоборства 198 кг (87+111). Напередодні норматив виконала талановита представниця команди – Валерія Гуцуляк.
Для довідки. У ЗНУ навчаються та тренуються під керівництвом Анатолія Орлова провідні важкоатлети України, серед яких є чемпіони України, Європи та світу. Своїми результатами ці студенти прославляють університет не тільки на всеукраїнському рівні, а й на міжнародному. Серед них: Олег Ганзенко – вихованець факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, майстер спорту України, член збірної команди України, бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів 2019, бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів 2019, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів та Кубків України, рекордсмен України; Дмитро Вороновський – студент магістратури факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, майстер спорту України міжнародного класу, член збірної команди України, триразовий чемпіон Європи серед молоді (2016, 2018, 2019), багаторазовий переможець та призер чемпіонатів та Кубків України, рекордсмен України; Анастасія Манєвська – випускниця факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, майстер спорту України, член збірної команди України, срібний призер чемпіонату Європи серед молоді 2019, багаторазова переможниця та призерка чемпіонатів та Кубків України; Ганна Панова – випускниця факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, майстер спорту України міжнародного класу, член збірної команди України, чемпіонка Європи серед юніорів 2016, бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів 2017, срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів 2017, багаторазова переможниця та призерка чемпіонатів та Кубків України, рекордсменка України. А також Антон Сердюков – вихованець факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, майстер спорту України, член збірної команди України, переможець чемпіонатів та Кубків України; Валерія Гуцуляк – студентка факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, майстер спорту України, багаторазова переможниця і призерка всеукраїнських змагань; Олександр Сергеєв – вихованець факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, майстер спорту України, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів та Кубків України; Ян Гречихін – студент факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, кандидат в майстри спорту, переможець та призер всеукраїнських та обласних змагань; Нікіта Луценко – вихованець факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, кандидат в майстри спорту, переможець та призер всеукраїнських та обласних змагань.