Взуття в обмундируванні будівельника

Робоче взуття – неодмінна частина екіпіровки для працівників більшості галузей виробництва. Вона незамінна в аграрному і тваринницькому секторах, металургії, в сфері машино- і суднобудування, деяких видах торгівлі, в сфері будівництва та ремонту. Робоче спецвзуття виконує в першу чергу своє найважливіше завдання, а саме захищає ноги від холоду, проникнення вологи, різних механічних впливів, шкідливих рідин і багатьох інших факторів, які в перспективі можуть завдати працівнику шкоду.
Щоб таке взуття стовідсотково справлялося з покладеними на нього функціями, воно повинна бути не тільки якісним, але і підходити до поточного сезону і сфері діяльності людини, для якого вона призначена. Крім того, спецвзуття – це елемент спорядження, який повинен бути максимально зручним, оскільки від цього безпосередньо залежить продуктивність працівника, а значить, і всього підприємства.
Вибираємо оптимальне робоче взуття
Залежно від місця роботи, спецвзуття поділяється на кілька типів:
- Для приміщень: характеризується зносостійкістю і підвищеною комфортністю. В ідеалі пара повинна бути доповнена устілкою з анатомічними вигинами, а також п’ятковим ременем. П’ятка може бути закритою або відкритою, а ось антиковзні накладки обов’язкові.
- Для виробництва: призначена для працівників, чия діяльність пов’язана з перебуванням у вологих умовах, а також для тих, хто працює на хімпідприємствах або електроустановках. Найчастіше таке взуття виконано з якісного гумового складу, а оптимальним доповненням до неї служать валянки.
- Для роботи: в цю категорію входять бортопрошивні чоботи або робочі черевики. Це також ідеальне взуття для будівельних робіт, оскільки вона тепла, зручна і міцна. Для підвищеного захисту ніг варто віддати перевагу литій парі.
З яких матеріалів виготовляють спецвзуття?
Для внутрішнього шару найчастіше вибирають:
- Хутро: цей матеріал стійкий до низьких температур. Сучасні вироби зі штучним хутром по характеристикам нічим не поступаються натуральній підбиття, та й за ціною вони набагато доступніше.
- Синтетика: якщо вас цікавить товар за демократичними цінами, варто звернути увагу на черевики та чоботи, обшиті всередині синтетичною тканиною.
- Шкіра: дорогий і якісний варіант, чудовою альтернативою якому служать вироби з міцного замінника – так званої еко-шкіри. Цей матеріал дає ногам дихати і не підводити навіть у найгіршу погоду – ступня в ньому не промокне і не замерзне.
Затребуваними матеріалами для підошви є:
- Нітрил: відрізняється підвищеною зносостійкістю і не вимагає особливого догляду, служить власнику роками. Вибравши спецвзуття з такою підошвою, ви надійно захистите себе від температурних коливань, небезпеки посковзнутися і травмуватися. Якщо говорити про мінуси даного варіанту, то це досить висока вартість і деяку тяжкість в шкарпетці.
- Поліуретан: характеризується доступними цінами і непоганими експлуатаційними характеристиками. Підошва зручна в шкарпетці, не відрізняється тяжкістю, однак цей матеріал чутливий до перепадів температур і підвищеної вологості.
- Термоеластопластів: таке взуття чудово справляється з різними погодними неприємностями, зовнішні впливи, а також слизьку поверхню.
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