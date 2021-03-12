Запоріжці сплатили майже 32 мільйони гривень податку на нерухомість

У січні-лютому до бюджетів громад регіону надійшло 31 мільйон 866 тисяч гривень податку на нерухоме майно. Порівняно з минулим роком запоріжці сплатили на 9 мільйонів гривень або на 40 відсотків більше.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, компанії, підприємства і установи спрямували до скарбниць 28 мільйонів, фізичні особи – 3,8 мільйона гривень податку на нерухоме майно.
Так, з початку року власники нерухомості у м. Запоріжжя направили до міського бюджету 13,3 мільйона, мелітопольські та веселівські платники – 4 мільйони, бердянські та приморські – 3,1 мільйона, якимівські та приазовські – 3 мільйони, вільнянські та новомиколаївські – 1,4 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 1,3, Запорізького району – 1,6 мільйона тощо.
На даний час на території області нараховується 4,4 тисячі суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 34,8 тисячі фізичних осіб, які мають об’єкти нерухомості, площа яких підлягає оподаткуванню.
Ставки податку на нерухомість встановлюють ради сільських, селищних, міських та об’єднаних територіальних громад. Вони не повинні перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за квадратний метр. Податок сплачується тільки за ту площу, яка перевищує пільгову.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області