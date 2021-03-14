Звернення до депутатів Запорізької обласної ради: Не ганьбіть себе – не знищуйте газету «Запорізька правда»

у четвер, 18 березня, відбудеться продовження першої сесії обласної ради нового VIII скликання. Відповідне розпорядження ухвалила голова ЗОР Олена Жук. Серед близько 150 питань, призначених до розгляду, значиться і питання «Про припинення комунального підприємства «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради».
Ініціатором винесення його на розгляд сесії є керівник юридичної служби облради Єгор Мороз. Саме він (головний юрист облради!) навчив депутатів облради минулої каденції, що, прикриваючись колективною безвідповідальністю, можна безкарно не виконувати(!) Закон України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ (згідно якого наша газета – єдине українськомовне видання регіонального рівня у Запорізькій області – мала б стати незалежною), бо, мовляв, на його думку, цей Закон не передбачає жодних штрафних санкцій. І йому було байдуже, що Конституція України – Основний Закон нашої держави зобов’язує всіх(!) громадян, і в першу чергу депутатів і посадовців, виконувати всі(!) закони України. Байдуже було йому і те, що наше українськомовне патріотичне видання було надійним багнетом для інформаційного захисту України в нинішній гібридній війні. І цей багнет був вкрай важливим, особливо з огляду на наближеність нашої області до зони бойових дій на Донбасі. До слова, актуальність цього важливого завдання для українських ЗМІ не зникла дотепер.
Вочевидь, на той момент він виконував певне замовлення. І доклав чимало зусиль, щоб досягти успіху у знищенні нашої газети- клейноду Запорізького краю із 104-х річною історією!
І таким чином зганьбив себе як фахівець, як чиновник місцевого самоврядування, як громадянин.
Але найбільше зло, яке Єгор Мороз спричинив своїми діями, це замість єдиного – виконання Закону України про роздержавлення друкованого ЗМІ, він, втягнувши обласну раду в безодню величезної навали судових спорів, різноманітних юридичних колізій і фінансових витрат, також приніс справжнє горе працівникам газети. З подачі Єгора Мороза у квітні 2019 року КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР було протиправно позбавлене Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, а відтак комунальне підприємство обласної ради не мало можливості здійснювати єдиний, згідно Статуту, вид виробничої діяльності – видання газети. Тобто фахівці, які мали б видавати газету, мусили припинити свою фахову діяльність. При цьому саме підприємство не було ані реформоване, ані ліквідоване, а тому мусило проводити нарахування заробітних плат працівникам і, відповідно, податків та інших обов’язкових виплат. Але коштів на це з відомих причин заробити не могло. Отже на поточний момент навіть стаж роботи працівників під питанням. Оскільки існує заборгованість по ЄСВ. На поточний момент загальний борг підприємства з вини Єгора Мороза сягає вже близько півтора мільйона грн і має підтвердження у судовому порядку.
Єгор Мороз, щоб приховати свій професійний злочин, буде наполягати, що газету треба знищити, бо, мовляв, « … газета «Запорізька правда» на сьогодні позбавлена статусу друкованого засобу масової інформації», що на думку головного юриста облради, «виключає можливість здійснити реформування підприємства у відповідності до Закону».
Дозволю собі зауважити такому фахівцю, що, по-перше, у самій назві КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР є визначення друкованого ЗМІ – ГАЗЕТА. По-друге, у Державному реєстрі друкованих ЗМІ на понад шістсот видань, що підлягають реформуванню, наше і понині значиться під номером 174 із статусом «у процесі реформування», бо з вини Єгора Мороза і досі тривають судові спори у різних судових інстанціях, і в жодній ще не поставлено остаточну крапку. По-третє, існує діюче рішення Третього апеляційного адміністративного суду у м.Дніпро від 3 квітня 2019 року, яким Запорізьку обласну раду зобов’язано виконати Закон України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ по відношенню до КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР у ПОВНОМУ ОБСЯЗІ – із збереженням назви, мови, теаматичного спрямування і т. ін.
Шановні депутати, проявіть пильність, адже Єгор Мороз знову намагатиметься ввести і вас в оману, спокушаючи імовірною «безкарністю у зв’язку з повною колективною безвідповідальністю».
Мушу зазначити, що ліквідацією газети «Запорізька правда», яка у наступному році має відзначити свій 105-ти річний ювілей, ви не тільки вкриєте себе ганьбою перед своїми виборцями на все подальше своє життя (фіксація поіменного голосування у сесійній залі надає змогу чітко визначити, хто і як саме голосував) , але й ризикуєте відповісти за цей злочин знищення українськомовного видання- багнету інформаційного захисту згідно Закону за всією суворістю воєнного часу.
Прецедент щодо розслідування з ініціативи РНБО України участі депутатів Верховної Ради у ратифікації «Харківських угод з РФ», датованих 2010 роком, що сьогодні розцінюють як державну зраду, має стати для всіх нас уроком.
Тож, ухвалюючи рішення щодо КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР, проявіть виваженість і виконайте Закон України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ у повному обсязі. Тим більше, що повний пакет документів для цього стосовно «Запорізької правди» був підготовлений спільно українськими і європейськими медіаюристами в рамках проекту Пакета реформ і мною особисто наданий Єгору Морозу для внесення у сесійну залу. Саме цього від вас вимагають ваші виборці, які задля відродження свого видання об’єдналися у громадську організацію «Клуб друзів «Запорізької правди» і продовжуватимуть свою боротьбу до Перемоги.
Слава Україні!
Наталя Зворигіна, в.о. головного редактора газети «Запорізька правда»