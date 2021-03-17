Чому роботодавець – наш клієнт номер 1 і що йому може запропонувати служба зайнятості?

Через пандемію в країні склалась складна економічна ситуація: зменшилась кількість економічно-активних підприємств, в той час, як кількість шукачів роботи значно зросла. Але, служба зайнятості в цій ситуації намагається максимально зменшити напругу на ринку праці та продовжує активно надавати послуги як безробітним, так і роботодавцям. Протягом 2 місяців 2021 року з центрами зайнятості Запорізької області співпрацювали майже 1,8 тис. роботодавців (це на 38% менше від минулорічного показника), які надали інформацію про 3,5 тис. вакансій. Завдяки плідній співпраці з роботодавцями та дієвій роботі кар’єрних радників, рівень укомплектування вакансій в Запорізькій області найвищий по Україні.
«Чому роботодавець – наш клієнт номер 1 і що може запропонувати йому служба зайнятості?
Звичайно, якісний та оперативний підбір персоналу.
Організацію співбесіди з шукачами роботи – в режимі онлайн чи офлайн – на розсуд роботодавця.
На замовлення працедавця – професійну підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації безробітних.
Проходження виробничої практики і стажування безпосередньо на підприємстві, на конкретному робочому місці. Безробітний показує свої знання та вміння, а роботодавець – знайомиться з реальним претендентом на робоче місце під час виробничого процессу», – пояснює директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Також до послуг працедавців працює сучасний та практичний комунікаційний інструмент – особистий кабінет роботодавця на вебсайті служби. Цей додаток суттєво зекономить ваш час: ви зможете переглядати резюме шукачів роботи з будь-якого гаджета, знати, як укомплектовуються вакансії на вашому підприємстві, створювати пропозиції роботи і передавати їх для подальшої модерації і розміщення на сайті.
Усі ці послуги – безкоштовні!
Це ще далеко не все! Будьте на зв’язку із центром зайнятості
Додаткову інформацію можна отримати у:
відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
відділі організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ за номером (061)239-80-53