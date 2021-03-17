Кампанія декларування: запоріжці вже відзвітували про 548 мільйонів гривень

Мешканці Запорізької області активно декларують доходи за минулий рік – до податкової служби вже надійшло більше семи тисяч декларацій. З цієї кількості 5860 – із податковими зобов’язаннями, 1195 – на компенсацію раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, громадяни задекларували 548 мільйонів гривень і самостійно визначили до сплати 32,4 мільйона гривень ПДФО та 4,5 мільйона гривень військового збору. Разом це майже на 16 мільйонів гривень більше, ніж на аналогічну дату 2020 року.
Найбільшу кількість декларацій подали громадяни, які отримували доходи від обробки земель та від продажу вирощеної агропродукції – подано 4361 звіт на загальну суму понад 70 мільйонів, з якої до бюджету надійде 12 мільйонів.
543 запоріжця отримали спадщину у розмірі 111 мільйонів гривень, 287 декларантів заробили на здаванні нерухомого майна 27,5 мільйона, 14,4 мільйона гривень від продажу транспорту задекларували 228 громадян.
Порівняно з відповідним періодом минулого року вдвічі зросла кількість “мільйонерів” – станом на 5 березня 38 мешканців регіону відзвітували про доходи на загальну суму 177 мільйонів гривень.
Нагадаємо, кампанія декларування доходів триває до 30 квітня, а для отримання податкової знижки – до 31 грудня.
Докладніше про те, хто обов’язково повинен подати річну декларацію, а також інша корисна інформація розміщена на сайті податкової служби у розділі “Деклараційна кампанія 2021”: https://zp.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2021/informatsiyni-povidomlennya/.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області