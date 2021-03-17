Роботодавці добровільно легалізували працю 1736 запоріжців

Упродовж січня-лютого 2021 року фахівці податкової служби у складі робочих груп при Запорізькій облдержадміністрації та місцевих органів влади проводили роз’яснювальну роботу із працедавцями регіону. Податківці інформували керівників підприємств і підприємців про необхідність офіційного оформлення співробітників та відповідальність за виплату заробітних плат “у конвертах”, а також використання нелегальної праці.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, завдяки превентивній роботі з початку року легалізовано труд 1736 громадян. Їм виплачено 10,4 мільйона гривень доходу, а це близько 6000 гривень на працівника.
У результаті до бюджетів, пенсійного і соціальних фондів додаткові надходження склали 4,3 мільйона гривень, у тому числі, 1,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 2,2 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 200 тисяч гривень військового збору.
Нагадаємо, у рамках ухваленого плану взаємодії між податковою службою області та об’єднаними територіальними громадами на даний час активізовано спільну роботу з легалізації найманої праці, виявлення неоформлених робітників та протидії “конвертним” виплатам.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області