В обласній спілці журналістів назвали переможців фахового фотоконкурсу

Онлайн фотоконкурс для журналістів «Осіннє золото у зиму переходить…» був оголошений Запорізькою обласною організацією Національної спілки журналістів України у листопаді. За задумом організаторів він повинен був охопити дві пори року, а на початку третьої – весни – оголошені переможці. Звідси – і така незвичайна його назва, і зумовлені нею такі різнопланові (і різної пори року водночас!) роботи, які були представлені на конкурс.
Конкурс викликав неабиякий інтерес серед журналістів. 23 учасники (аматори і професіонали) із Запоріжжя, Токмака, Мелітополя, Енергодару, Більмака, Бердянська надіслали до оргкомітету понад 150 світлин.
На першому етапі було відібрано для публікації на сайті ЗОО НСЖУ у Фейсбуці і подальшої участі в конкурсі по три знімки кожного автора. Їх з представленням учасників публікували на сайті «Журналіст» у ФБ. Ці світлини розглядало журі для визначення переможців.
Критеріями оцінки конкурсних світлин були творчий погляд, неординарний підхід до висвітлення теми і авторська майстерність. Окремо нараховувались бали за відповідність теми знімку і його авторської назви.
Після підбиття підсумків фотоконкурсу у прес-центрі «Журналіст» відбулося оголошення переможців та їх нагородження.
Тележурналіст Наталія Маренко, яка славиться авторськими прикрасами з натуральних каменів, особисто вручила свої унікальні намиста учасницям конкурсу – Зореславі Цупренко, Ганні Кульковій, а Наталія Ісіченко отримає приз поштою.
В номінації «Кращий аматорський фотокореспондент (фотохудожник)» нагороди вручено журналістам Ганні Чуприні, Ніні Ломоносовій, Наталії Зворигіній, Миколі Бордюжі, Петру Олійнику, Світлані Костюк та молодому журналісту ізТокмака Михайлу Арману.
В номінації «Кращий професійний фотокореспондент (фотохудожник)» відзначені нагородами фотохудожники Юрій Зелінський, Олександр Максимов і Володимир Шеремет.
Серед переможців конкурсу також Анна Форіс та Олеся Грусньова з Мелітополя, Наталія Ісіченко з Більмака та Алла Шамрай з Енергодара. Вони не змогли приїхати на церемонію нагородження. Тож їм призи буде надіслано і урочисто вручено в місцевих первинних організаціях НСЖУ.
Світлини переможців будуть представлені на виставці у прес-центрі ЗОО НСЖУ «Журналіст» до Дня журналіста, де буде оголошено переможців за підсумками глядацьких симпатій.
Валентина Бистрова