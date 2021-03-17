Запорізькі підприємства і підприємці сплатили 812 мільйонів гривень ПДВ

У січні-лютому запорізькі платники податку на додану вартість спрямували до державного бюджету 812 мільйонів гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року компанії і підприємці регіону збільшили надходження ПДВ на 164 мільйони 793 тисячі гривень або на 25,5 відсотка.
Як свідчать дані поданих декларацій суб’єктів господарювання, обсяги оподатковуваних операцій зросли на 2,3 мільярда гривень, а нарахування податку – на 92,5 мільйона.
Більшу половину надходжень забезпечили представники бізнесу м. Запоріжжя – 432 мільйони. Мелітопольські і веселівські платники направили до державної скарбниці 58,8 мільйона, бердянські і приморські – 50,3 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 46 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 39 мільйонів, оріхівські та гуляйпільські – 36,5 мільйона, токмацькі та чернігівські – 35,6 мільйона, якимівські та приазовські – 32,5 мільйона тощо.
Всього у Запорізькій області станом на початок березня зареєстровано 9977 платників податку на додану вартість, серед яких 9019 юридичних осіб та 958 фізичних осіб-підприємців.
Нагадуємо, 22 березня – граничний термін подання податкової декларації з ПДВ за лютий, а 30 березня – останній день сплати податку за лютий.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області