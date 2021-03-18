Дитячий проєкт – чисте довкілля

Статистика стверджує, що у світі виробляється 2,3 мільярда тонн сміття щороку. А кожен із нас за цей же час залишає після себе близько 200 кілограмів сміття, більша частина якого забруднює океан і ґрунт. Отже, наступні покоління споживатимуть уже тільки забруднену воду й продукти? Значно скоротити негативний вплив на навколишнє середовище покликані принципи руху Zero Waste («нуль відходів») або по-іншому – ZW стиль життя. У його основі – дотримання п’яти основних принципів: відмовся (від того, що погано піддається переробці – одноразового посуду, поліетиленових пакетів, пластикових пляшок, тощо), зменш (кількість речей та продуктів, що збільшують кількість сміття), використовуй повторно (перероби, компостуй, дозволь максимально усунути викиди в землю, у воду або повітря). Адже відходи загрожують планетарному, людському, тваринному й рослинному здоров’ю. Раціональне користування речами та продуктами зменшує обсяги сміття, а довкілля стає чистішим.
Проєкти щодо збереження довкілля дуже важливі й потрібні саме для нашого регіону. Бо тут екологічні проблеми стали справжнім лихом для людей і не вирішуються роками. Формування екологічної свідомості і ZW стилю життя, безсумнівно, повинне починатися з дитинства. Бо майбутнє належить саме молодому поколінню. Як це зробити найефективніше?
Відповідь на це дає проєкт, розроблений вчителькою географії запорізької школи №65 Світланою Розсохач. «Популяризація ZW стилю життя через апробацію дитячої екологічної гри «ЕСОРОLY» та інтерактивні форми роботи з дітьми». Саме через гру учні активно сприймають і запам’ятовують важливі речі, внаслідок чого змалечку відбувається формування екологічних звичок стилю життя. Створив гру випускник школи, а нині студент Католицького університету в Ружомберку (Словаччина) Костянтин Маріч. Йому допомагав старшокласник цього ж навчального закладу Олександр Демашкевич.
Автори дитячого екологічного проєкту та настільної гри «ЕСОРОLY» презентували його в прес-центрі «Журналіст» Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України, яка, до речі, стала інформаційним спонсором цього важливого починання.
Проєкт вже почали впроваджувати у п’яти пілотних школах міста: №65, де створили гру, в гімназії №8, колегіумі «Елінт», академічному ліцеї №23, школах №101 та №5 із залученням 1275 учнів 7-9 класів і вчителів природничих наук цих навчальних закладів. Одна з них – вчителька школи №5, де вже пройшли перші заняття, відзначила, що діти охоче навчаються екологічній грі та грі,опановують основи ZW-стилю життя.
Проект триватиме чотири місяці. За цей час соціальні педагоги та волонтери навчать дітей грі, проведуть низку навчально-просвітницьких заходів (екоуроки, вікторини, квести). Учителі напрацюють методичні розробки за темою свідомого споживання продуктів та промислових товарів. До проєкту також залучатимуться батьки, бо в “ЕСОРОLY” можна грати всією родиною.
Заняття з апробації гри з просвітницькими заходами та анкетуванням із подальшим його аналізом та майстер-класи, вікторини, екоквести, пізнавально-розважальні вистави (на випадок карантину – онлайн-ігри, практичні заняття) для ознайомлення та поширення ZW стилю життя, проводитимуться двічі на тиждень. У результаті спільних зусиль створять оновлений примірник гри. Після завершення пілотного етапу, проєкт за допомогою створеного методичного посібника можна буде масштабувати на інші навчальні заклади Запоріжжя.
Акторка театру-студії «Пігмаліон» Анна Кулькова й директор та режисер цього закладу Богдан Самойлов готують екологічний спектакль за п’єсою письменниці, членкині НСПУ Ольги Ліщук. Цю виставу показуватимуть у багатьох школах Запоріжжя, в Будинках культури тощо.
У виготовленні масового тиражу гри організатори розраховують на допомогу спонсорів та меценатів. Адже проект повністю волонтерський, тож потрібна допомога небайдужих людей. А завдяки активній інформаційній кампанії, партнерству та співробітництву з ЗОО НСЖУ, громадськими організаціями «Есосенс», «Дзиґа», “Планета ботанічний сад” (м. Запоріжжя), ГО “Зелена коробка”(м. Львів) ГО «Еколтава» (м. Полтава), гра може бути поширена по всій Україні.