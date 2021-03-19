РРО у смартфоні використовують 1408 запорізьких платників

З моменту запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій до використання новітнього покоління касової техніки вже долучилось 1328 запорізьких підприємців та 80 компаній і підприємств. Так, суб’єкти підприємництва-фізичні особи зареєстрували 1403 програмних РРО, юридичні особи – 153. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Як підкреслив керівник податкової служби регіону, програмні РРО – це зручна альтернатива класичним касовим апаратам. Суб’єкти господарювання за власним рішенням можуть обирати спосіб фіксації розрахункових операцій.
Водночас програмне забезпечення встановлюється на будь-який пристрій, зокрема, комп’ютер, ноутбук, смартфон або планшет тощо. ПРРО надають безліч можливостей для представників бізнесу, серед них: відправка покупцю електронних чеків, ведення обліку товарів, формування звітності за будь-який період, робота в режимі офлайн (до 36 годин разово та не більше 168 годин на місяць), онлайн підрахунок податків та знижок, сканування штрих-коду для отримання ціни товару з бази даних, фіксування дати, часу та деталей операції розрахункової операції, підключення до РРО вагів та багато іншого.
Завантажити програмне забезпечення можна за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/.
Відеоурок щодо реєстрації ПРРО можна переглянути на веб-сайті ДПС: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/6842.html.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області